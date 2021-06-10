https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736446874.html

Рэпер Noize MC заразился коронавирусом

Рэпер Noize MC заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.06.2021

Рэпер Noize MC заразился коронавирусом

Музыкант Noize MC сообщил, что переносит концерт в Киеве, запланированный на 12 июня, на 31 июля в связи с тем, что у него обнаружили коронавирус. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:06

2021-06-10T13:06

2021-06-10T13:06

культура

культура

коронавирус в россии

здоровье - общество

noize mc (иван алексеев)

москва

смоленск

киев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156152/83/1561528381_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_4abd6912044f6f98b495eebf7c8a5a26.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музыкант Noize MC сообщил, что переносит концерт в Киеве, запланированный на 12 июня, на 31 июля в связи с тем, что у него обнаружили коронавирус.Он добавил, что он и его семья переболели коронавирусом еще в декабре прошлого года, в мае он сдавал тест на антитела и получил положительный результат и высокий титр. В понедельник он почувствовал себя плохо, после чего сдал тест, который оказался положительным."Теперь я на двухнедельной самоизоляции, соответственно, не смогу прилететь в Украину 12-го июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19-го июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой ковид ни при чем — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), по Смоленску мы еще ищем решение и сразу вас оповестим, как только его найдем", - добавил он.

https://ria.ru/20201016/ekologiya-1579996182.html

москва

смоленск

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, коронавирус в россии, здоровье - общество, noize mc (иван алексеев), москва, смоленск, киев, общество