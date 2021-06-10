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Рэпер Noize MC заразился коронавирусом
Рэпер Noize MC заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.06.2021
Рэпер Noize MC заразился коронавирусом
Музыкант Noize MC сообщил, что переносит концерт в Киеве, запланированный на 12 июня, на 31 июля в связи с тем, что у него обнаружили коронавирус. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:06
2021-06-10T13:06
2021-06-10T13:06
культура
культура
коронавирус в россии
здоровье - общество
noize mc (иван алексеев)
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общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музыкант Noize MC сообщил, что переносит концерт в Киеве, запланированный на 12 июня, на 31 июля в связи с тем, что у него обнаружили коронавирус.Он добавил, что он и его семья переболели коронавирусом еще в декабре прошлого года, в мае он сдавал тест на антитела и получил положительный результат и высокий титр. В понедельник он почувствовал себя плохо, после чего сдал тест, который оказался положительным."Теперь я на двухнедельной самоизоляции, соответственно, не смогу прилететь в Украину 12-го июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19-го июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой ковид ни при чем — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), по Смоленску мы еще ищем решение и сразу вас оповестим, как только его найдем", - добавил он.
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культура, коронавирус в россии, здоровье - общество, noize mc (иван алексеев), москва, смоленск, киев, общество