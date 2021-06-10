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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736424403.html
В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января
В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января - РИА Новости, 10.06.2021
В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января
Наибольшее с 15 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:33
2021-06-10T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наибольшее с 15 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 16 января. Согласно данным статистики, 15 января в столице было выявлено 5534 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5245; 2. Санкт-Петербург - 859; 3. Московская область - 801", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 6, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января

11:33 10.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наибольшее с 15 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 16 января. Согласно данным статистики, 15 января в столице было выявлено 5534 новых случая новой коронавирусной инфекции.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:00Наука
Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5245; 2. Санкт-Петербург - 859; 3. Московская область - 801", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 6, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 1.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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