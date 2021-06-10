https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736424403.html

В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января

В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 15 января

Наибольшее с 15 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:33

2021-06-10T11:33

2021-06-10T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наибольшее с 15 января число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 16 января. Согласно данным статистики, 15 января в столице было выявлено 5534 новых случая новой коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5245; 2. Санкт-Петербург - 859; 3. Московская область - 801", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 6, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество