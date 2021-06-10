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Конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1,7 тысячи участников
Конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1,7 тысячи участников - РИА Новости, 10.06.2021
Конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1,7 тысячи участников
Ежегодная конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1700 участников, количество просмотров трансляции - более 750 тысяч. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:08
2021-06-10T14:08
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 июн – Пресс-служба AdIndex. Ежегодная конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1700 участников, количество просмотров трансляции - более 750 тысяч. На аналитических сессиях, дискуссиях и мастер-классах конференции выступили более 210 представителей брендов, агентств, технических платформ и других игроков индустрии.В этом году ключевой темой мероприятия стала "The Ideas &amp; Theories Boom". Выступления спикеров проходили с 10 утра и почти до 8 часов вечера в пяти одновременных потоках в офлайн-формате и при поддержке онлайн-трансляции.Гости рекламного города получили актуальную аналитику и лучшие примеры маркетинговых, рекламных, технологических и бизнес-решений от брендов и топ-менеджмента крупнейших игроков рынка. На конференции выступили представители таких компаний, как МТС, "Сбер", "Яндекс", "Первый канал", Oriflame, "Перекресток", Mail.Ru Group, "ВТБ", Mastercard, Ozon, "Мултон", Lamoda, Valenta, "Газпром-медиа", Media Instinct Group, OMD OM Group, IMHO, Nielsen и многих других.Презентации участников "AdIndex City Conference 2021", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "AdIndex City Conference 2021. The Ideas &amp; Theories Boom" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube. Генеральный партнер: Media Instinct Group.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1,7 тысячи участников

14:08 10.06.2021
 
© Пресс-служба AdIndexКонференция AdIndex City Conference 2021
Конференция AdIndex City Conference 2021
© Пресс-служба AdIndex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – Пресс-служба AdIndex. Ежегодная конференция AdIndex City Conference 2021 собрала 1700 участников, количество просмотров трансляции - более 750 тысяч.
На аналитических сессиях, дискуссиях и мастер-классах конференции выступили более 210 представителей брендов, агентств, технических платформ и других игроков индустрии.
© Фото : пресс-служба AdIndexКонференция AdIndex City Conference 2021
Конференция AdIndex City Conference 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : пресс-служба AdIndex
Конференция AdIndex City Conference 2021
В этом году ключевой темой мероприятия стала "The Ideas & Theories Boom". Выступления спикеров проходили с 10 утра и почти до 8 часов вечера в пяти одновременных потоках в офлайн-формате и при поддержке онлайн-трансляции.
Гости рекламного города получили актуальную аналитику и лучшие примеры маркетинговых, рекламных, технологических и бизнес-решений от брендов и топ-менеджмента крупнейших игроков рынка. На конференции выступили представители таких компаний, как МТС, "Сбер", "Яндекс", "Первый канал", Oriflame, "Перекресток", Mail.Ru Group, "ВТБ", Mastercard, Ozon, "Мултон", Lamoda, Valenta, "Газпром-медиа", Media Instinct Group, OMD OM Group, IMHO, Nielsen и многих других.
Презентации участников "AdIndex City Conference 2021", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "AdIndex City Conference 2021. The Ideas & Theories Boom" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube. Генеральный партнер: Media Instinct Group.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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