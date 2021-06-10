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Блогера Хованского арестовали на два месяца
Блогера Хованского арестовали на два месяца - РИА Новости, 10.06.2021
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца задержанного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:20
2021-06-10T21:36
задержание юрия хованского
юрий хованский
россия
мовсар бараев
дзержинский
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца задержанного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.О такой мере пресечения просило следствие.Как указано в материалах дела, Хованский частично признал вину. Сам блогер после задержания, судя по видеозаписи следственных действий, признал себя виновным и заверил, что раскаивается.Как сообщал СК, уголовное дело открыли из-за песни с "публичными призывами к терроризму", не уточняя, о чем именно это произведение.По статье 205.2 УК России может грозить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь в уголовном деле идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
https://ria.ru/20210609/sk-1736269552.html
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задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, мовсар бараев, дзержинский, происшествия, санкт-петербург
Блогера Хованского арестовали на два месяца
20:20 10.06.2021 (обновлено: 21:36 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Блогера Юрия Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца задержанного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
О такой мере пресечения просило следствие.
Скриншот видео задержания блогера Хованского
9 июня, 11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Как указано в материалах дела, Хованский частично признал вину. Сам блогер после задержания, судя по видеозаписи следственных действий, признал себя виновным и заверил, что раскаивается.
Как сообщал СК, уголовное дело открыли из-за песни с "публичными призывами к терроризму", не уточняя, о чем именно это произведение.
По статье 205.2 УК России может грозить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Видеоблогер Юрий Хованский
9 июня, 12:12
В СК объяснили задержание блогера Хованского
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь в уголовном деле идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.
 
Задержание Юрия ХованскогоЮрий ХованскийРоссияМовсар БараевДзержинскийПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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