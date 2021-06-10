https://ria.ru/20210610/khovanskiy-1736538570.html

Блогера Хованского арестовали на два месяца

Блогера Хованского арестовали на два месяца - РИА Новости, 10.06.2021

Блогера Хованского арестовали на два месяца

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца задержанного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:20

2021-06-10T20:20

2021-06-10T21:36

задержание юрия хованского

юрий хованский

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мовсар бараев

дзержинский

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца задержанного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.О такой мере пресечения просило следствие.Как указано в материалах дела, Хованский частично признал вину. Сам блогер после задержания, судя по видеозаписи следственных действий, признал себя виновным и заверил, что раскаивается.Как сообщал СК, уголовное дело открыли из-за песни с "публичными призывами к терроризму", не уточняя, о чем именно это произведение.По статье 205.2 УК России может грозить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь в уголовном деле идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

https://ria.ru/20210609/sk-1736269552.html

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дзержинский

санкт-петербург

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2021

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