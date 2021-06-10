https://ria.ru/20210610/gosdep-1736384780.html
Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией
Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 10.06.2021
Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией
Госдепартамент США заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:30
2021-06-10T01:30
2021-06-10T01:32
россия
вашингтон
госдума рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ.В заявлении говорится, что решение суда подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации, и дополнительно ограничивает возможность кандидатов от оппозиции появляться в бюллетенях для голосования на выборах в Госдуму в сентябре."Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций", - говорится в сообщении.Госдеп поставил решение суда в отношении ФБК* в один ряд с вынесенным в 2017 решением относительно признания экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210609/sud-1736262499.html
https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html
россия
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, госдума рф, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости.
Госдепартамент США
заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ.
"Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании экстремистскими трех организаций, связанных с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном пресс-службой госдепа.
В заявлении говорится, что решение суда подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации
, и дополнительно ограничивает возможность кандидатов от оппозиции появляться в бюллетенях для голосования на выборах в Госдуму
в сентябре.
"Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций", - говорится в сообщении.
Госдеп поставил решение суда в отношении ФБК* в один ряд с вынесенным в 2017 решением относительно признания экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Террористическая организация, запрещенная в России.