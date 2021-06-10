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Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией
Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 10.06.2021
Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией
Госдепартамент США заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:30
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ.В заявлении говорится, что решение суда подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации, и дополнительно ограничивает возможность кандидатов от оппозиции появляться в бюллетенях для голосования на выборах в Госдуму в сентябре."Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций", - говорится в сообщении.Госдеп поставил решение суда в отношении ФБК* в один ряд с вынесенным в 2017 решением относительно признания экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, вашингтон, госдума рф, сша, в мире

Госдеп осудил признание ФБК* экстремистской организацией

01:30 10.06.2021 (обновлено: 01:32 10.06.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что осуждает решение суда в РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ.
"Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании экстремистскими трех организаций, связанных с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном пресс-службой госдепа.
В заявлении говорится, что решение суда подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных конституцией Российской Федерации, и дополнительно ограничивает возможность кандидатов от оппозиции появляться в бюллетенях для голосования на выборах в Госдуму в сентябре.
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Суд отказался рассекретить материалы дела о признании ФБК* экстремистским
"Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций", - говорится в сообщении.
Госдеп поставил решение суда в отношении ФБК* в один ряд с вынесенным в 2017 решением относительно признания экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы"**. США защищают и другие организации, например "Таблиги Джамаат"** и "Хизб ут-Тахрир"***.
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* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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