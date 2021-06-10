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На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей
На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей - РИА Новости, 10.06.2021
На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей
Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:31
2021-06-10T10:31
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы."Новые опоры освещения появятся во дворах и на территориях образовательных учреждений. На территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО - ред.) установят почти две тысячи опор наружного освещения. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что по просьбам жителей районов ЮЗАО фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках. Там установят более 1400 опор освещения, а на территории образовательных учреждений поставят еще более 500.По данным на сайте, все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей

10:31 10.06.2021
 
© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия МакароваУмные фонари в Марьино
Умные фонари в Марьино
© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия Макарова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Новые опоры освещения появятся во дворах и на территориях образовательных учреждений. На территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО - ред.) установят почти две тысячи опор наружного освещения. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по просьбам жителей районов ЮЗАО фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках. Там установят более 1400 опор освещения, а на территории образовательных учреждений поставят еще более 500.
По данным на сайте, все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.
 
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