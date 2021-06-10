https://ria.ru/20210610/fonari-1736410571.html
На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей
На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей - РИА Новости, 10.06.2021
На юго-западе Москвы установят около двух тысяч фонарей
Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:31
2021-06-10T10:31
2021-06-10T10:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/26/1559012611_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b312bb90ef685b617488f180dd0a3a80.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы."Новые опоры освещения появятся во дворах и на территориях образовательных учреждений. На территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО - ред.) установят почти две тысячи опор наружного освещения. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что по просьбам жителей районов ЮЗАО фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках. Там установят более 1400 опор освещения, а на территории образовательных учреждений поставят еще более 500.По данным на сайте, все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/26/1559012611_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ce59d9dfa5146b0927cfa26e47509c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Порядка двух тысяч фонарей установят на юго-западе столицы в нынешнем году во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщается на сайте
мэра Москвы
.
"Новые опоры освещения появятся во дворах и на территориях образовательных учреждений. На территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО - ред.) установят почти две тысячи опор наружного освещения. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по просьбам жителей районов ЮЗАО фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках. Там установят более 1400 опор освещения, а на территории образовательных учреждений поставят еще более 500.
По данным на сайте, все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.