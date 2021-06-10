https://ria.ru/20210610/donbass-1736507033.html

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения - РИА Новости, 10.06.2021

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об уничтожении беспилотника украинских вооруженных сил в небе над линией... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:26

2021-06-10T17:26

2021-06-10T17:26

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк (донецкая область)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/121003/74/1210037465_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_b8d77299881083113bb7438727d51ff4.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об уничтожении беспилотника украинских вооруженных сил в небе над линией соприкосновения на окраине Донецка."Силами подразделений ПВО ДНР в районе "Вольво-Центра" (окраины Донецка - ред.) был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 58 бригаде (вооружённых сил Украины - ред.), который вел воздушную разведку местности. Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами", - сообщил в четверг журналистам представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире