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В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения - РИА Новости, 10.06.2021
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об уничтожении беспилотника украинских вооруженных сил в небе над линией... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:26
2021-06-10T17:26
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (донецкая область)
в мире
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об уничтожении беспилотника украинских вооруженных сил в небе над линией соприкосновения на окраине Донецка."Силами подразделений ПВО ДНР в районе "Вольво-Центра" (окраины Донецка - ред.) был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 58 бригаде (вооружённых сил Украины - ред.), который вел воздушную разведку местности. Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами", - сообщил в четверг журналистам представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения

17:26 10.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец во время обмена пленными между украинской стороной
Ополченец во время обмена пленными между украинской стороной - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об уничтожении беспилотника украинских вооруженных сил в небе над линией соприкосновения на окраине Донецка.
"Силами подразделений ПВО ДНР в районе "Вольво-Центра" (окраины Донецка - ред.) был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 58 бригаде (вооружённых сил Украины - ред.), который вел воздушную разведку местности. Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами", - сообщил в четверг журналистам представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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