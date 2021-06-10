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Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом
Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом - РИА Новости, 10.06.2021
Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом
Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:37
2021-06-10T13:37
2021-06-10T14:05
россия
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донбасс
александр лукашевич
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая миссия организации, никто.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича >>
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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, александр лукашевич, в мире