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Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом
Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом - РИА Новости, 10.06.2021
Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом
Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:37
2021-06-10T14:05
россия
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
александр лукашевич
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая миссия организации, никто.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича &gt;&gt;
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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, александр лукашевич, в мире

Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом

13:37 10.06.2021 (обновлено: 14:05 10.06.2021)
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая миссия организации, никто.
"Нас обвиняют - расхожий тезис здесь, в ОБСЕ, - что в Донбассе российские солдаты, военные вместе с донбассцами воюют против вооруженных сил Украины. Бред! Даже ОБСЕ не подтверждает: ни СММ, никто. Российских войск нет", - заявил Лукашевич.
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