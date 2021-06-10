https://ria.ru/20210610/donbass-1736453012.html

Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом

Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом - РИА Новости, 10.06.2021

Постпред при ОБСЕ назвал заявления о российских военных в Донбассе бредом

Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:37

2021-06-10T13:37

2021-06-10T14:05

россия

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донбасс

александр лукашевич

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ назвал бредом заявления о том, что российские солдаты воюют в Донбассе, по его словам, этот тезис не подтвердит ни спецмониторинговая миссия организации, никто.Читайте полный текст интервью Александра Лукашевича >>

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, александр лукашевич, в мире