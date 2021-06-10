https://ria.ru/20210610/chetverg-1736526835.html

Четверг в Москве стал самым холодным днем июня

Четверг в Москве стал самым холодным днем июня - РИА Новости, 10.06.2021

Четверг в Москве стал самым холодным днем июня

Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса, в этот день так холодно бывает в среднем раз в пять лет,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:50

2021-06-10T18:50

2021-06-10T18:50

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса, в этот день так холодно бывает в среднем раз в пять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, последний раз так свежо было в конце мая. "Согласно метеостатистике, в этот день так холодно бывает в среднем один раз в пять лет", — добавил синоптик.Циклоническая деятельность в Центральной России сохранится до середины месяца и за ближайшие пять суток в столице может выпасть до 40-45 миллиметров или чуть более половины месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20210610/pogoda-1736437347.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество