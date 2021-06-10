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Четверг в Москве стал самым холодным днем июня
Четверг в Москве стал самым холодным днем июня - РИА Новости, 10.06.2021
Четверг в Москве стал самым холодным днем июня
Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса, в этот день так холодно бывает в среднем раз в пять лет,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:50
2021-06-10T18:50
погода
евгений тишковец
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общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса, в этот день так холодно бывает в среднем раз в пять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, последний раз так свежо было в конце мая. "Согласно метеостатистике, в этот день так холодно бывает в среднем один раз в пять лет", — добавил синоптик.Циклоническая деятельность в Центральной России сохранится до середины месяца и за ближайшие пять суток в столице может выпасть до 40-45 миллиметров или чуть более половины месячной нормы осадков.
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погода, евгений тишковец, москва, общество
Четверг в Москве стал самым холодным днем июня
18:50 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура составила плюс 14,4 градуса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым холодным днем июня, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса, в этот день так холодно бывает в среднем раз в пять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Четверг, 10 июня, в Москве стал самым холодным днем текущего месяца. В условиях пасмурной и дождливой погоды к 15.00 столбики термометров поднялись только до плюс 14,4", — сказал Тишковец.

По его словам, последний раз так свежо было в конце мая. "Согласно метеостатистике, в этот день так холодно бывает в среднем один раз в пять лет", — добавил синоптик.
Циклоническая деятельность в Центральной России сохранится до середины месяца и за ближайшие пять суток в столице может выпасть до 40-45 миллиметров или чуть более половины месячной нормы осадков.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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