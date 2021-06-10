В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский депутат прокомментировал резолюцию ЕП с призывом к расширению санкций против Минска
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Принятие Европарламентом жесткой резолюции по Белоруссии свидетельствует о глубоком кризисе европейских политических институтов, а также о желании демонтировать систему международного права, заявил председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.
"Решение Европарламента является очевидным свидетельством того, что этот политический институт "захвачен" политиками, которые готовы принимать любые резолюции любой направленности исключительно для получения своих личных краткосрочных выгод. Они готовы действовать даже в ущерб нормам международного права и политической корректности", - сказал депутат. По его словам, "это уже становится повседневной реальностью". "Это свидетельствует о глубоком кризисе европейских политических институтов", - констатировал Савиных.
Савиных обратил внимание на еще одну озабоченность, заключающуюся в желании демонтировать действующую систему международного права.
29 мая, 08:00Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
Складывается впечатление, что коллективный Запад взял однозначный курс на демонтаж всей системы международного права, которая обеспечивала до настоящего времени всю систему международных отношений", - сказал собеседник. Он в этой связи также обратил внимание, что США в одностороннем порядке выходят из основных договоров, имеющих глобальное значение для безопасности всего мира.
"Одновременно нарушаются важнейшие принципы, которые лежат в основе международных отношений, - принцип невмешательства в дела суверенного государства, принцип уважения интересов суверенного государства, принцип равенства суверенных государств вне зависимости от их экономического и военного потенциала. Берется курс на демонтаж национальных государств, снижение их роли, чтобы открыть дорогу транснациональным корпорациям, переформатировать систему управления в мире", - сказал глава парламентской комиссии. По его словам, "это крайне опасная тенденция, которая может поставить мир в очень сложное положение". "И эту тенденцию мы не можем игнорировать", - констатировал Савиных.
"Казалось бы, совещательный документ Европейского парламента, (но он – ред.) на самом деле говорит о том, что современный мир медленно, но неуклонно погружается в очень глубокий системный политический кризис", - заключил депутат.