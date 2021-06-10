https://ria.ru/20210610/belorussiya-1736531621.html

В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента

В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента - РИА Новости, 10.06.2021

В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента

Принятие Европарламентом жесткой резолюции по Белоруссии свидетельствует о глубоком кризисе европейских политических институтов, а также о желании демонтировать РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:20

2021-06-10T19:20

2021-06-10T19:20

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Принятие Европарламентом жесткой резолюции по Белоруссии свидетельствует о глубоком кризисе европейских политических институтов, а также о желании демонтировать систему международного права, заявил председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.Савиных обратил внимание на еще одну озабоченность, заключающуюся в желании демонтировать действующую систему международного права.Складывается впечатление, что коллективный Запад взял однозначный курс на демонтаж всей системы международного права, которая обеспечивала до настоящего времени всю систему международных отношений", - сказал собеседник. Он в этой связи также обратил внимание, что США в одностороннем порядке выходят из основных договоров, имеющих глобальное значение для безопасности всего мира."Одновременно нарушаются важнейшие принципы, которые лежат в основе международных отношений, - принцип невмешательства в дела суверенного государства, принцип уважения интересов суверенного государства, принцип равенства суверенных государств вне зависимости от их экономического и военного потенциала. Берется курс на демонтаж национальных государств, снижение их роли, чтобы открыть дорогу транснациональным корпорациям, переформатировать систему управления в мире", - сказал глава парламентской комиссии. По его словам, "это крайне опасная тенденция, которая может поставить мир в очень сложное положение". "И эту тенденцию мы не можем игнорировать", - констатировал Савиных.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210610/sanktsii-1736487662.html

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сша

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