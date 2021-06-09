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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210609/zhile-1736273460.html
Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье
Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье - РИА Новости, 09.06.2021
Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье
Награжденной президентом России орденом "Родительская слава" многодетной семье Марзиевых из Ингушетии помогут приобрести новое жилье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:30
2021-06-09T12:30
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
роман артюхин
владимир путин
назрановский район
общество
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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Награжденной президентом России орденом "Родительская слава" многодетной семье Марзиевых из Ингушетии помогут приобрести новое жилье, сообщает пресс-служба главы региона."По обращению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова федеральным казначейством принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной президентом России Владимиром Путиным орденом "Родительская слава", поддержку в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.Отмечается, что обращение главы Ингушетии о выделении семье Пятимат Марзиевой, которая 24 года работает в управлении федерального казначейства по республике, единовременной субсидии на приобретение жилого помещения рассмотрено руководителем казначейства России Романом Артюхиным.Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в селении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей в возрасте от 6 до 17 лет: 4 мальчика и 3 девочки.Указ Путина о награждении четы орденом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей "Родительская слава" вступил в силу 20 апреля 2021 года, а уже 1 июня, в День защиты детей глава государства встретился с Марзиевыми лично в режиме видео-конференц-связи.Ранее Калиматов вручил многодетным родителям ключи от микроавтобуса "Соболь", приобретенного на средства Национального фонда развития Ингушетии.
https://ria.ru/20210608/pogonya-1736182977.html
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россия, махмуд-али калиматов, роман артюхин, владимир путин, назрановский район, общество

Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье

12:30 09.06.2021
 
© Depositphotos / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Depositphotos / Kruchenkova
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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Награжденной президентом России орденом "Родительская слава" многодетной семье Марзиевых из Ингушетии помогут приобрести новое жилье, сообщает пресс-служба главы региона.
"По обращению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова федеральным казначейством принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной президентом России Владимиром Путиным орденом "Родительская слава", поддержку в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обращение главы Ингушетии о выделении семье Пятимат Марзиевой, которая 24 года работает в управлении федерального казначейства по республике, единовременной субсидии на приобретение жилого помещения рассмотрено руководителем казначейства России Романом Артюхиным.
Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в селении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей в возрасте от 6 до 17 лет: 4 мальчика и 3 девочки.
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Указ Путина о награждении четы орденом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей "Родительская слава" вступил в силу 20 апреля 2021 года, а уже 1 июня, в День защиты детей глава государства встретился с Марзиевыми лично в режиме видео-конференц-связи.
Ранее Калиматов вручил многодетным родителям ключи от микроавтобуса "Соболь", приобретенного на средства Национального фонда развития Ингушетии.
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовРоман АртюхинВладимир ПутинНазрановский районОбщество
 
 
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