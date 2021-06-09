https://ria.ru/20210609/zhile-1736273460.html

Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье

Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье - РИА Новости, 09.06.2021

Награжденной Путиным многодетной семье помогут приобрести новое жилье

Награжденной президентом России орденом "Родительская слава" многодетной семье Марзиевых из Ингушетии помогут приобрести новое жилье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:30

2021-06-09T12:30

2021-06-09T12:30

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

роман артюхин

владимир путин

назрановский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Награжденной президентом России орденом "Родительская слава" многодетной семье Марзиевых из Ингушетии помогут приобрести новое жилье, сообщает пресс-служба главы региона."По обращению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова федеральным казначейством принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной президентом России Владимиром Путиным орденом "Родительская слава", поддержку в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.Отмечается, что обращение главы Ингушетии о выделении семье Пятимат Марзиевой, которая 24 года работает в управлении федерального казначейства по республике, единовременной субсидии на приобретение жилого помещения рассмотрено руководителем казначейства России Романом Артюхиным.Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в селении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей в возрасте от 6 до 17 лет: 4 мальчика и 3 девочки.Указ Путина о награждении четы орденом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей "Родительская слава" вступил в силу 20 апреля 2021 года, а уже 1 июня, в День защиты детей глава государства встретился с Марзиевыми лично в режиме видео-конференц-связи.Ранее Калиматов вручил многодетным родителям ключи от микроавтобуса "Соболь", приобретенного на средства Национального фонда развития Ингушетии.

https://ria.ru/20210608/pogonya-1736182977.html

https://ria.ru/20210608/krazha-1736116067.html

россия

назрановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, махмуд-али калиматов, роман артюхин, владимир путин, назрановский район, общество