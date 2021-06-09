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Война в Сирии
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Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии - РИА Новости, 09.06.2021
Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
В сирийской провинции Хасеке взорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:57
2021-06-09T22:40
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В сирийской провинции Хасеке взорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий, сообщили в Минобороны. Отмечается, неизвестное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования. Еще три россиянина получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшим ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве."Минобороны окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сирия, в мире

Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

21:57 09.06.2021 (обновлено: 22:40 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны России
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В сирийской провинции Хасеке взорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий, сообщили в Минобороны.
Отмечается, неизвестное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования.
Еще три россиянина получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшим ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве.
"Минобороны окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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