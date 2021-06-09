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ГД приняла закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов

ГД приняла закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов - РИА Новости, 09.06.2021

ГД приняла закон о бесплатной системе интернет-трансляций телеканалов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:11

2021-06-09T11:11

2021-06-09T11:35

россия

леонид левин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.Законопроект был внесен в Госдуму депутатами Леонидом Левиным и Сергеем Боярским еще в 2019 году. Ко второму чтению в документ внесли поправки, фиксирующие определенный баланс интересов вещателей и владельцев интернет-площадок, осуществляющих распространение телеканалов и другого аудиовизуального контента в интернете.Законопроект будет применяться только к распространению телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете - распространение телеканалов в сетях IP-TV выведено из сферы документа.Также не будет требоваться заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.Отмечается, что распространение телеканалов в интернете должно осуществляться в неизменном виде: на всех участников цепочки распространения возложена обязанность не изменять телеканал, предоставленный вещателем. При этом в новой версии документа исключено положение о наличии специальной интернет-версии телеканалов, содержащей только очищенный для распространения в сети контент.Помимо этого, четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.Уточняется, что законопроектом урегулированы и условия использования специального программного обеспечения (ПО) для распространения телеканалов в интернете, которое будет осуществляться с использованием специального ПО, предоставленного уполномоченной организацией, либо собственного ПО, соответствующего установленным требованиям. Требования к ПО для распространения телеканалов в интернете устанавливаются Роскомнадзором.Также предусмотрена возможность существования нескольких уполномоченных организаций, количество которых будет определяться Роскомнадзором.В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210322/televidenie-1601983226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид левин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии