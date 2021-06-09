Хабаровский полицейский ответит в суде за допрос умершего свидетеля
ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Полицейский из Комсомольска-на-Амуре, восстановившийся на службе после спиритического сеанса по вызову на допрос умершего свидетеля, вновь пойдет в суд по этому делу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Влащенко.
Согласно материалам суда, дело началось с жалобы на председателя садового товарищества, которого один из дачников заподозрил в финансовых махинациях. Оперативник вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура потребовала опросить председателя товарищества, который, как выяснилось, умер еще в октябре 2018 года.
По словам адвоката, прокуратура трижды направляла в ведомство запрос о допросе этого свидетеля. Сотрудник органов в итоге составил ответ, в котором говорилось: "Был проведен спиритический сеанс, привлечены эзотерики с целью вызова и проведения беседы с душой умершего. Душа так и не вышла на связь... На основании изложенного выполнить требование прокурора города об опросе... (председателя садового товарищества - ред.) не представилось возможным".
В отношении полицейского провели служебную проверку и сочли, что этот ответ изложен "с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу". В связи с этим в августе 2020 года полицейского уволили из органов. В конце сентября 2020 года суд первой инстанции восстановил его на работе. Руководство ведомства снова обжаловало это решение. Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда весной 2021 года оставила решение без изменения.
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"Решение суда вступило в законную силу, он работает уже полгода, но УВД края и Комсомольск подали надзорную жалобу на решение суда. Не было каких-то волнений, но тут вдруг к окончанию срока на обжалование его работодатель "ожил"... Это же надзорная инстанция, она проверяет лишь правильность применения норм права и процессуальные нормы в решении, то есть там нет спора. У меня даты нет начала процесса", - рассказал Влащенко, добавив, что очередная жалоба будет рассматриваться в девятом кассационном суде во Владивостоке.
Как добавил адвокат, история не получила бы такой резонанс, если бы кто-то из сотрудников не отправил фото с ответом оперативника в мессенджер WhatsApp.