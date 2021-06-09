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Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные
Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные
Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве в праздничные выходные, погода будет соответствовать... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:22
2021-06-09T11:30
россия
татьяна позднякова
день россии
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве в праздничные выходные, погода будет соответствовать климатической норме середины июня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то - довольно сильными, где-то - территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14 числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно", - сказала Позднякова.Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду."Что касается температурного режима, то в субботу ожидается плюс 22-24. В последующие дни мы также выйдем на уровень плюс 22-24. Начиная с воскресенья будет меньше облаков, за счет этого ночи могут быть прохладнее, не 13-15 градусов, а 12-14, зато дневная температура будет повыше. В целом, погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме. Атмосферное давление, правда, будет низковато, и от этого содержание кислорода в воздухе будет чуть ниже нормы. Но в принципе погода вполне соответствует норме середины июня", - сказала Позднякова.Двенадцатого июня отмечается День России. В этом году он выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, будет выходным днем. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.
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россия, татьяна позднякова, день россии, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные

11:22 09.06.2021 (обновлено: 11:30 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве в праздничные выходные, погода будет соответствовать климатической норме середины июня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то - довольно сильными, где-то - территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14 числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
"Что касается температурного режима, то в субботу ожидается плюс 22-24. В последующие дни мы также выйдем на уровень плюс 22-24. Начиная с воскресенья будет меньше облаков, за счет этого ночи могут быть прохладнее, не 13-15 градусов, а 12-14, зато дневная температура будет повыше. В целом, погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме. Атмосферное давление, правда, будет низковато, и от этого содержание кислорода в воздухе будет чуть ниже нормы. Но в принципе погода вполне соответствует норме середины июня", - сказала Позднякова.
Двенадцатого июня отмечается День России. В этом году он выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, будет выходным днем. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.
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