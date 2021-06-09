https://ria.ru/20210609/pogoda-1736258399.html
Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные
Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные
Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве в праздничные выходные, погода будет соответствовать... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:22
2021-06-09T11:22
2021-06-09T11:30
россия
татьяна позднякова
день россии
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве в праздничные выходные, погода будет соответствовать климатической норме середины июня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то - довольно сильными, где-то - территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14 числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно", - сказала Позднякова.Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду."Что касается температурного режима, то в субботу ожидается плюс 22-24. В последующие дни мы также выйдем на уровень плюс 22-24. Начиная с воскресенья будет меньше облаков, за счет этого ночи могут быть прохладнее, не 13-15 градусов, а 12-14, зато дневная температура будет повыше. В целом, погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме. Атмосферное давление, правда, будет низковато, и от этого содержание кислорода в воздухе будет чуть ниже нормы. Но в принципе погода вполне соответствует норме середины июня", - сказала Позднякова.Двенадцатого июня отмечается День России. В этом году он выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, будет выходным днем. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.
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россия, татьяна позднякова, день россии, москва, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Облачная погода с возможными грозами, кратковременными дождями и до плюс 24 ожидается в Москве
в праздничные выходные, погода будет соответствовать климатической норме середины июня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то - довольно сильными, где-то - территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14 числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно", - сказала Позднякова.
Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
"Что касается температурного режима, то в субботу ожидается плюс 22-24. В последующие дни мы также выйдем на уровень плюс 22-24. Начиная с воскресенья будет меньше облаков, за счет этого ночи могут быть прохладнее, не 13-15 градусов, а 12-14, зато дневная температура будет повыше. В целом, погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме. Атмосферное давление, правда, будет низковато, и от этого содержание кислорода в воздухе будет чуть ниже нормы. Но в принципе погода вполне соответствует норме середины июня", - сказала Позднякова.
Двенадцатого июня отмечается День России
. В этом году он выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, будет выходным днем. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.