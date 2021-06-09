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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736275162.html
Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье
Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2021
Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье
В Королеве открылся девятый центр помощи на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:35
2021-06-09T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Королеве открылся девятый центр помощи на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности региона."Центр помощи при ДТП открылся в Королёве. Это девятый центр на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию", - говорится в сообщении.Отмечается, что при аварии с участием двух автомобилей и без пострадавших, при наличии у обоих участников действующих полисов ОСАГО, закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью европротокола. Автомобилисты знают об этом, но не каждый умеет быстро и правильно оформить документы. Специалисты центра помощи при ДТП, связаться с которыми можно по телефону экстренной службы, предоставят водителям консультацию по фотофиксации и оформлению документов, без участия сотрудников ГИБДД."Ожидание сотрудников ГИБДД может провоцировать новые аварии и пробки на дорогах. В Королёве за 2019 год произошло 3 114 ДТП без пострадавших, в 2020 – 2361 ДТП, в 2021 году – уже 1314 таких ДТП. Центры помощи при ДТП позволяют снизить нагрузки на органы Госавтоинспекции путем дистанционного корректного оформления происшествия на месте, силами самих участников", - подчеркнули в пресс-службе ГУРБ Подмосковье.Если у участников аварии появятся разногласия, то их направят в стационарный центр, в котором дежурит сотрудник ГИБДД и сотрудник организации "Союза безопасности дорожного движения". Специалисты центра помогут гражданам, попавшим в ДТП, корректно обратиться к страховщику для получения страхового возмещения, дополнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736274478.html
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московская область (подмосковье), королев

Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье

12:35 09.06.2021
 
© Фото : официальный сайт города КоролевГород Королев, Московская область
Город Королев, Московская область - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : официальный сайт города Королев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Королеве открылся девятый центр помощи на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности региона.
"Центр помощи при ДТП открылся в Королёве. Это девятый центр на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при аварии с участием двух автомобилей и без пострадавших, при наличии у обоих участников действующих полисов ОСАГО, закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью европротокола. Автомобилисты знают об этом, но не каждый умеет быстро и правильно оформить документы. Специалисты центра помощи при ДТП, связаться с которыми можно по телефону экстренной службы, предоставят водителям консультацию по фотофиксации и оформлению документов, без участия сотрудников ГИБДД.
"Ожидание сотрудников ГИБДД может провоцировать новые аварии и пробки на дорогах. В Королёве за 2019 год произошло 3 114 ДТП без пострадавших, в 2020 – 2361 ДТП, в 2021 году – уже 1314 таких ДТП. Центры помощи при ДТП позволяют снизить нагрузки на органы Госавтоинспекции путем дистанционного корректного оформления происшествия на месте, силами самих участников", - подчеркнули в пресс-службе ГУРБ Подмосковье.
Если у участников аварии появятся разногласия, то их направят в стационарный центр, в котором дежурит сотрудник ГИБДД и сотрудник организации "Союза безопасности дорожного движения". Специалисты центра помогут гражданам, попавшим в ДТП, корректно обратиться к страховщику для получения страхового возмещения, дополнили в пресс-службе.
"За время существования проект доказал свою эффективность. Сервис уже работает в Красногорске, Одинцово, Мытищах, Истре, Химках, Люберцах, Подольске, в Сергиевом Посаде, теперь и в Королёве", - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Королев
 
 
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