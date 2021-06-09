https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736275162.html

Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье

Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2021

Еще один центр помощи водителям при ДТП открылся в Подмосковье

В Королеве открылся девятый центр помощи на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:35

2021-06-09T12:35

2021-06-09T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Королеве открылся девятый центр помощи на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности региона."Центр помощи при ДТП открылся в Королёве. Это девятый центр на территории Московской области, где оказывается информационно-правовая поддержка водителей, попавших в аварию", - говорится в сообщении.Отмечается, что при аварии с участием двух автомобилей и без пострадавших, при наличии у обоих участников действующих полисов ОСАГО, закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью европротокола. Автомобилисты знают об этом, но не каждый умеет быстро и правильно оформить документы. Специалисты центра помощи при ДТП, связаться с которыми можно по телефону экстренной службы, предоставят водителям консультацию по фотофиксации и оформлению документов, без участия сотрудников ГИБДД."Ожидание сотрудников ГИБДД может провоцировать новые аварии и пробки на дорогах. В Королёве за 2019 год произошло 3 114 ДТП без пострадавших, в 2020 – 2361 ДТП, в 2021 году – уже 1314 таких ДТП. Центры помощи при ДТП позволяют снизить нагрузки на органы Госавтоинспекции путем дистанционного корректного оформления происшествия на месте, силами самих участников", - подчеркнули в пресс-службе ГУРБ Подмосковье.Если у участников аварии появятся разногласия, то их направят в стационарный центр, в котором дежурит сотрудник ГИБДД и сотрудник организации "Союза безопасности дорожного движения". Специалисты центра помогут гражданам, попавшим в ДТП, корректно обратиться к страховщику для получения страхового возмещения, дополнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736274478.html

московская область (подмосковье)

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), королев