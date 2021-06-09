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ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство
ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство - РИА Новости, 09.06.2021
ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство
рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:53
2021-06-09T20:53
апатит
андрей гурьев
саратовская область
балаково
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве заключила компания ФосАгро с правительством Саратовской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро.Соглашение призвано укрепить сотрудничество в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Речь идёт о повышении эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", росте объёмов выпускаемой продукции и расширении её ассортимента, развитии образования, детского и профессионального спорта, поддержке медицины как в городе Балаково, так и во всей области.Соглашение предусматривает финансирование собственных инвестиционных проектов на площадке Балаковского филиала АО "Апатит" в размере почти 3 миллиардов рублей. Проекты нацелены на расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также на рост эффективности производственных процессов. На природоохранную деятельность планируется направить 320 миллионов рублей, на реализацию мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда - не менее 98 миллионов рублей.Компания также предпримет ряд дальнейших шагов по улучшению социального обеспечения работников Балаковского филиала АО "Апатит".По его словам, в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года, на балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония. Гурьев отметил, что в ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. По плану в развитие Балаковского филиала АО "Апатит" в ближайшие пять лет будет направлено около 16 миллиардов рублей. Пресс-службы отмечает, что ФосАгро и власти Саратовской области ежегодно подписывают соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, начиная с 2005 года.
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апатит, андрей гурьев, саратовская область, балаково, фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство

20:53 09.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве заключила компания ФосАгро с правительством Саратовской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро.
Соглашение призвано укрепить сотрудничество в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Речь идёт о повышении эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", росте объёмов выпускаемой продукции и расширении её ассортимента, развитии образования, детского и профессионального спорта, поддержке медицины как в городе Балаково, так и во всей области.
Соглашение предусматривает финансирование собственных инвестиционных проектов на площадке Балаковского филиала АО "Апатит" в размере почти 3 миллиардов рублей. Проекты нацелены на расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также на рост эффективности производственных процессов. На природоохранную деятельность планируется направить 320 миллионов рублей, на реализацию мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда - не менее 98 миллионов рублей.
Компания также предпримет ряд дальнейших шагов по улучшению социального обеспечения работников Балаковского филиала АО "Апатит".
"Минувший год показал, что только вместе мы способны справиться с современными вызовами. Это касается и нашего сотрудничества с правительством Саратовской области, и работы производственного комплекса компании в Балакове. Мы не остановили реализацию ни одного инвестиционного проекта ни в этом производственном комплексе, ни в каком-либо другом кластере Группы "ФосАгро", - отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
По его словам, в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года, на балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония.
Гурьев отметил, что в ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. По плану в развитие Балаковского филиала АО "Апатит" в ближайшие пять лет будет направлено около 16 миллиардов рублей.
Пресс-службы отмечает, что ФосАгро и власти Саратовской области ежегодно подписывают соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, начиная с 2005 года.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 14:11
Гурьев удостоен премии Всероссийского конкурса "Ньюсмейкер года"
 
АпатитАндрей ГурьевСаратовская областьБалаковоФосАгроНовости компаний - Экономика
 
 
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