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ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство
ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство - РИА Новости, 09.06.2021
ФосАгро и Саратовская область усилили стратегическое партнерство
рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:53
2021-06-09T20:53
2021-06-09T20:53
апатит
андрей гурьев
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фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Соглашение о партнерстве заключила компания ФосАгро с правительством Саратовской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро.Соглашение призвано укрепить сотрудничество в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Речь идёт о повышении эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", росте объёмов выпускаемой продукции и расширении её ассортимента, развитии образования, детского и профессионального спорта, поддержке медицины как в городе Балаково, так и во всей области.Соглашение предусматривает финансирование собственных инвестиционных проектов на площадке Балаковского филиала АО "Апатит" в размере почти 3 миллиардов рублей. Проекты нацелены на расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также на рост эффективности производственных процессов. На природоохранную деятельность планируется направить 320 миллионов рублей, на реализацию мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда - не менее 98 миллионов рублей.Компания также предпримет ряд дальнейших шагов по улучшению социального обеспечения работников Балаковского филиала АО "Апатит".По его словам, в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года, на балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония. Гурьев отметил, что в ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. По плану в развитие Балаковского филиала АО "Апатит" в ближайшие пять лет будет направлено около 16 миллиардов рублей. Пресс-службы отмечает, что ФосАгро и власти Саратовской области ежегодно подписывают соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, начиная с 2005 года.
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апатит, андрей гурьев, саратовская область, балаково, фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. С
оглашение о партнерстве заключила компания ФосАгро с правительством Саратовской области в
рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ФосАгро
.
Соглашение призвано укрепить сотрудничество в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Речь идёт о повышении эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит
", росте объёмов выпускаемой продукции и расширении её ассортимента, развитии образования, детского и профессионального спорта, поддержке медицины как в городе Балаково
, так и во всей области.
Соглашение предусматривает финансирование собственных инвестиционных проектов на площадке Балаковского филиала АО "Апатит" в размере почти 3 миллиардов рублей. Проекты нацелены на расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также на рост эффективности производственных процессов. На природоохранную деятельность планируется направить 320 миллионов рублей, на реализацию мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда - не менее 98 миллионов рублей.
Компания также предпримет ряд дальнейших шагов по улучшению социального обеспечения работников Балаковского филиала АО "Апатит".
"Минувший год показал, что только вместе мы способны справиться с современными вызовами. Это касается и нашего сотрудничества с правительством Саратовской области, и работы производственного комплекса компании в Балакове. Мы не остановили реализацию ни одного инвестиционного проекта ни в этом производственном комплексе, ни в каком-либо другом кластере Группы "ФосАгро", - отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев
.
По его словам, в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года, на балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония.
Гурьев отметил, что в ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. По плану в развитие Балаковского филиала АО "Апатит" в ближайшие пять лет будет направлено около 16 миллиардов рублей.
Пресс-службы отмечает, что ФосАгро и власти Саратовской области ежегодно подписывают соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, начиная с 2005 года.