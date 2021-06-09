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Пьяный тувинец пытался уехать от ГИБДД, зажав инспектора стеклом машины
Пьяный тувинец пытался уехать от ГИБДД, зажав инспектора стеклом машины - РИА Новости, 09.06.2021
Пьяный тувинец пытался уехать от ГИБДД, зажав инспектора стеклом машины
Нетрезвый водитель в Туве зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом и на протяжении полутора километров пытался уйти от преследования, сообщается на странице... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:34
2021-06-09T18:34
2021-06-09T18:34
авто
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Туве зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом и на протяжении полутора километров пытался уйти от преследования, сообщается на странице республиканского главка МВД в социальной сети "ВКонтакте".В полиции пояснили, что инцидент произошел в Кызыле. Внимание инспекторов привлек пикап с группой молодых людей. В ходе проверки были выявлены признаки алкогольного опьянения у водителя."Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что после полуторакилометровой погони автомобиль был задержан."Находившиеся в салоне нетрезвые участники дорожного движения, включая самого водителя и пассажира, оказали физическое сопротивление и напали на инспектора ДПС, нанося ему множественные удары кулаками и ногами... Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 25 до 30 лет", - отмечается в сообщении.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на инспектора ДПС при исполнении им служебных обязанностей.
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авто, кызыл, происшествия
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Туве зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом и на протяжении полутора километров пытался уйти от преследования, сообщается на странице республиканского главка МВД в социальной сети "ВКонтакте".
В полиции пояснили, что инцидент произошел в Кызыле
. Внимание инспекторов привлек пикап с группой молодых людей. В ходе проверки были выявлены признаки алкогольного опьянения у водителя.
"Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что после полуторакилометровой погони автомобиль был задержан.
"Находившиеся в салоне нетрезвые участники дорожного движения, включая самого водителя и пассажира, оказали физическое сопротивление и напали на инспектора ДПС, нанося ему множественные удары кулаками и ногами... Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 25 до 30 лет", - отмечается в сообщении.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на инспектора ДПС при исполнении им служебных обязанностей.