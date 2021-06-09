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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210609/obrazovanie-1736259020.html
ГД приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах
ГД приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах - РИА Новости, 09.06.2021
ГД приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:23
2021-06-09T11:39
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий.Изменения вносятся в закон "Об образовании".Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.
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навигатор абитуриента, россия, госдума рф, общество

ГД приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах

11:23 09.06.2021 (обновлено: 11:39 09.06.2021)
 
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий.
Изменения вносятся в закон "Об образовании".
Первое — для родителей, второе — для себя. Зачем нам высшее образование? - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
12 сентября 2019, 14:00ЯсноПонятно
"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?Что дает нам учеба в университете? Умение быстро искать информацию, договариваться с людьми, друзей, любовь всей жизни? Все, что угодно, кроме навыков, которые пригодятся нам на работе, или действительно важные знания и компетенции? Если образование отстает от темпа жизни, то стоит ли тратить на него время, когда можно сразу пойти работать?
Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.
Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.
 
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