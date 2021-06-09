Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736353297.html
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:42
2021-06-09T19:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252566_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3a8b66fbbe5e0409c36d5f9982a7a722.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, сейчас пациенты с коронавирусом заняли около 10 тысяч коек, в ближайшее время для таких пациентов откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736329545.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252566_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bde16306b18335384474c1b074fd5ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве

18:42 09.06.2021 (обновлено: 19:19 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок на предприятии ООО "Медицинские маски" в Московской области
Производство медицинских масок на предприятии ООО Медицинские маски в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Усилим контроль за соблюдением противоэпидемических требований, в первую очередь в местах скопления людей", - рассказали в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, сейчас пациенты с коронавирусом заняли около 10 тысяч коек, в ближайшее время для таких пациентов откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.
В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 16:38Распространение коронавируса
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
07:32Стали известны подробности госпитализации пострадавших в ДТП на Урале
Лента новостейМолния