https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736353297.html

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.06.2021

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:42

2021-06-09T18:42

2021-06-09T19:19

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, сейчас пациенты с коронавирусом заняли около 10 тысяч коек, в ближайшее время для таких пациентов откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736329545.html

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2021

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