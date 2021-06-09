https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736353297.html
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:42
2021-06-09T18:42
2021-06-09T19:19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в столице, в первую очередь - в местах скопления людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, сейчас пациенты с коронавирусом заняли около 10 тысяч коек, в ближайшее время для таких пациентов откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество