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В московских поликлиниках усилят мощности по диагностике COVID-19

В московских поликлиниках усилят мощности по диагностике COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

В московских поликлиниках усилят мощности по диагностике COVID-19

Поликлиники Москвы усиливают мощности по диагностике COVID-19, уже открыты дополнительно два КТ-центра на базе поликлиник, в случае необходимости их число будет РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:37

2021-06-09T16:37

2021-06-09T16:39

коронавирус в россии

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поликлиники Москвы усиливают мощности по диагностике COVID-19, уже открыты дополнительно два КТ-центра на базе поликлиник, в случае необходимости их число будет увеличено, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Дополнительно также поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры. В случае необходимости на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развернуты", - сказала Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек, в ближайшее время для пациентов с коронавирусом откроются дополнительные больницы. Мэр также призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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