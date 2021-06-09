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Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе
Москвичи, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:39
2021-06-09T12:50
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичи, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы."Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя. Для этого средним и крупным компаниям необходимо предоставить соответствующую информацию в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения Москвы. Департамент в свою очередь организует выезд медицинской бригады на территорию работодателя", - рассказали в пресс-службе.В ней отметили, что, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация сейчас позволяет москвичам жить привычной жизнью в условиях самых минимальных ограничений, риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок. "Самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, является вакцинация. В Москве созданы все условия для того, чтобы граждане смогли быстро и удобно пройти вакцинацию", - напомнили в департаменте.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе

12:39 09.06.2021 (обновлено: 12:50 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичи, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя. Для этого средним и крупным компаниям необходимо предоставить соответствующую информацию в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения Москвы. Департамент в свою очередь организует выезд медицинской бригады на территорию работодателя", - рассказали в пресс-службе.
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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В ней отметили, что, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация сейчас позволяет москвичам жить привычной жизнью в условиях самых минимальных ограничений, риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок. "Самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, является вакцинация. В Москве созданы все условия для того, чтобы граждане смогли быстро и удобно пройти вакцинацию", - напомнили в департаменте.
 
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