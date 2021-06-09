https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736276564.html

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе - РИА Новости, 09.06.2021

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе

Москвичи, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:39

2021-06-09T12:39

2021-06-09T12:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичи, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы."Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя. Для этого средним и крупным компаниям необходимо предоставить соответствующую информацию в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения Москвы. Департамент в свою очередь организует выезд медицинской бригады на территорию работодателя", - рассказали в пресс-службе.В ней отметили, что, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация сейчас позволяет москвичам жить привычной жизнью в условиях самых минимальных ограничений, риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок. "Самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, является вакцинация. В Москве созданы все условия для того, чтобы граждане смогли быстро и удобно пройти вакцинацию", - напомнили в департаменте.

https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736270444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, общество