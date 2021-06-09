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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736258499.html
В России выявили 10 407 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 10 407 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.06.2021
В России выявили 10 407 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России впервые с 7 марта выявили больше десяти тысяч случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:22
2021-06-09T12:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России впервые с 7 марта выявили больше десяти тысяч случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.Всего зарегистрировали 10 407 заразившихся, более чем у 16 процентов из них нет симптомов. Днем ранее их было 9977, темп прироста достиг 0,2 процента. Умерли за сутки 399 человек, выписались после лечения — 9814.Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 4124 (это максимум с 16 января, когда их было 4674). В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 852 человек, в Подмосковье — у 781, в Нижегородской области — у 167, в Ростовской — у 154, в Воронежской — у 144, в Крыму — у 113, в Бурятии — у 109.Минимальный показатель отмечен Ненецком автономном округе — один случай, в Еврейской автономной и Магаданской областях — по шесть. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 156 250 человек, из них 124 895 умерли, 4 761 899 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 174 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 10 407 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 09.06.2021 (обновлено: 12:33 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России впервые с 7 марта выявили больше десяти тысяч случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Всего зарегистрировали 10 407 заразившихся, более чем у 16 процентов из них нет симптомов. Днем ранее их было 9977, темп прироста достиг 0,2 процента. Умерли за сутки 399 человек, выписались после лечения — 9814.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:25Распространение коронавируса
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве
Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 4124 (это максимум с 16 января, когда их было 4674). В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 852 человек, в Подмосковье — у 781, в Нижегородской области — у 167, в Ростовской — у 154, в Воронежской — у 144, в Крыму — у 113, в Бурятии — у 109.
Минимальный показатель отмечен Ненецком автономном округе — один случай, в Еврейской автономной и Магаданской областях — по шесть. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 156 250 человек, из них 124 895 умерли, 4 761 899 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 173,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 174 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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