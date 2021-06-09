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Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги

Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги - РИА Новости, 09.06.2021

Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги

За последние полгода почти половина россиян прочитали от одной до пяти книг, а 30 процентов не прочитали ни одной, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:55

2021-06-09T19:55

2021-06-09T19:55

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние полгода почти половина россиян прочитали от одной до пяти книг, а 30 процентов не прочитали ни одной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 44 процента россиян за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, каждый четвертый опрошенный прочитал десять и более книг, 30 процентов - ни одной.По данным ВЦИОМ, "завзятых читателей", прочитавших более 10 книг, больше среди молодых людей 18-24 лет (38 процентов), россиян с высшим и неполным высшим образованием (31 процент). К ним относятся 29 процентов жителей городов с населением 100-500 тысяч человек, по 28 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга, городов-миллионников и россиян 60 лет и старше.Среди людей, прочитавших за полгода от одной до пяти книг, больше половины москвичей и петербуржцев и жителей городов-миллионников, а также россиян с высшим и неполным высшим образованием и граждан 25-34 лет. "Кроме того, таких читателей чуть меньше половины среди граждан 35-44 лет, женщин и активных пользователей интернета", - отметил ВЦИОМ.Согласно опросу, группа респондентов, не прочитавших ни одной книги, "наиболее многочисленна среди мужчин (36 процентов), не пользующихся интернетом, малообразованных - с неполным средним либо средним образованием и селян".Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 20 мая, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, вциом, общество