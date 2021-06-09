https://ria.ru/20210609/knigi-1736364379.html
Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги
Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги - РИА Новости, 09.06.2021
Опрос показал, что треть россиян за полгода не прочли ни одной книги
За последние полгода почти половина россиян прочитали от одной до пяти книг, а 30 процентов не прочитали ни одной, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:55
2021-06-09T19:55
2021-06-09T19:55
культура
книги
новости культуры
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:4501:2531_1920x0_80_0_0_7e9bc1493162823bdfd6b38af859f479.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние полгода почти половина россиян прочитали от одной до пяти книг, а 30 процентов не прочитали ни одной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 44 процента россиян за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, каждый четвертый опрошенный прочитал десять и более книг, 30 процентов - ни одной.По данным ВЦИОМ, "завзятых читателей", прочитавших более 10 книг, больше среди молодых людей 18-24 лет (38 процентов), россиян с высшим и неполным высшим образованием (31 процент). К ним относятся 29 процентов жителей городов с населением 100-500 тысяч человек, по 28 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга, городов-миллионников и россиян 60 лет и старше.Среди людей, прочитавших за полгода от одной до пяти книг, больше половины москвичей и петербуржцев и жителей городов-миллионников, а также россиян с высшим и неполным высшим образованием и граждан 25-34 лет. "Кроме того, таких читателей чуть меньше половины среди граждан 35-44 лет, женщин и активных пользователей интернета", - отметил ВЦИОМ.Согласно опросу, группа респондентов, не прочитавших ни одной книги, "наиболее многочисленна среди мужчин (36 процентов), не пользующихся интернетом, малообразованных - с неполным средним либо средним образованием и селян".Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 20 мая, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147390/44/1473904418_0:0:4001:3000_1920x0_80_0_0_2e62f0c8b76715e6ac25780b961c36ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, вциом, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние полгода почти половина россиян прочитали от одной до пяти книг, а 30 процентов не прочитали ни одной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 44 процента россиян за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, каждый четвертый опрошенный прочитал десять и более книг, 30 процентов - ни одной.
По данным ВЦИОМ, "завзятых читателей", прочитавших более 10 книг, больше среди молодых людей 18-24 лет (38 процентов), россиян с высшим и неполным высшим образованием (31 процент). К ним относятся 29 процентов жителей городов с населением 100-500 тысяч человек, по 28 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга, городов-миллионников и россиян 60 лет и старше.
Среди людей, прочитавших за полгода от одной до пяти книг, больше половины москвичей и петербуржцев и жителей городов-миллионников, а также россиян с высшим и неполным высшим образованием и граждан 25-34 лет. "Кроме того, таких читателей чуть меньше половины среди граждан 35-44 лет, женщин и активных пользователей интернета", - отметил ВЦИОМ.
Согласно опросу, группа респондентов, не прочитавших ни одной книги, "наиболее многочисленна среди мужчин (36 процентов), не пользующихся интернетом, малообразованных - с неполным средним либо средним образованием и селян".
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 20 мая, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.