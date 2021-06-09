Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20210609/keshbek-1736294733.html
Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека
Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека - РИА Новости, 09.06.2021
Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека
Более половины детских загородных лагерей в Челябинской области в текущем году работают в системе кешбэк, регион включился в данную программу в день ее старта,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:08
2021-06-09T14:41
туризм
челябинская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/80/1555058024_0:105:2971:1776_1920x0_80_0_0_b0cbb2121ba0825f7af5c6e45a34c236.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Более половины детских загородных лагерей в Челябинской области в текущем году работают в системе кешбэк, регион включился в данную программу в день ее старта, 25 мая, сообщила в среду пресс-служба правительства региона."Челябинская область включилась в программу кешбэка в день ее старта – 25 мая 2021 года. В первый этап подключения в программу вошли 24 загородных лагеря. В соответствии с письмом Ростуризма… сроки дополнительной регистрации участников, которые не успели реализовать требуемые технические процедуры, были продлены. Это позволило с 5 июня войти в программу еще 15 лагерям. В стадии подключения находятся 27 лагерей (как муниципальных, так и частной формы собственности)", - говорится в сообщении.Ростуризм согласовал возможность дополнительной регистрации участников программы, при успешном проведении указанных процедур и подписании соглашения с АО "Национальная система платежных карт" лагеря смогут включиться в программу с 23 июня, уточняется в сообщении.По словам губернатора региона Алексея Текслера, в этом году в области планируется оздоровить более 200 тысяч детей. "Все вопросы безопасности, связанные с прохождением летней оздоровительной кампании – как физическая безопасность, так и эпидситуация - мы рассмотрели. Все идет штатно, вся работа организована. Первые заезды пошли. Все идет по графику. Второй важный вопрос – это кешбэк… Тоже процесс полностью организован. Мы договорились, чтобы у нас все загородные лагеря попали в эту систему, это очень важно. Эта работа в настоящее время ведется, она организована в полном объеме", - сказал он журналистам после заседания межведомственной комиссии.По мнению Текслера, летняя оздоровительная кампания в области началась и идет полным ходом, и это "основной фокус внимания всех, кто отвечает за детей в регионе".Как отметил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, сейчас активно решается вопрос возврата части стоимости путевок, которые были приобретены и оплачены родителями до начала реализации программы кешбэка. "С каждым загородным лагерем будет заключено соглашение, согласно которому лагерь будет формировать и передавать по защищенным каналам связи в системе "БАРС" информацию об отдохнувших детях согласно установленной форме. Подчеркну, что ответственность за своевременность и достоверность представленных данных несет руководитель лагеря. На едином портале госуслуг родитель (законный представитель) через свой личный кабинет заполняет заявление на возврат части стоимости путевки и загружает копию договора с лагерем и чек, подтверждающий размер родительской оплаты", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба.В свою очередь первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщила, что COVID научил власти "очень оперативно работать, проводить 100-тысячные выплаты в несколько дней, отлаживать достаточно сложные механизмы возврата". По ее словам, сложности могут возникнуть только с теми родителями, которые купили путевки до 25 мая, но в этом вопросе алгоритмы готовы и в ближайшее время будут официально озвучены. "Мы с муниципалитетами как раз говорили о том, чтобы они максимально оказали содействие тем лагерям, которые находятся на их территории, чтобы они подключились к программе, заключили соглашение об обмене данными с министерством образования и науки области. Это важно, поскольку возмещение будет происходить по факту оздоровления ребенка и при наличии документов, подтверждающих получение услуги", - цитирует пресс-служба слова Гехт.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Но сроки были пересмотрены - компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html
https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736134064.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pukh-1736127993.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/80/1555058024_208:0:2845:1978_1920x0_80_0_0_79aa14c20edef4db9eef5c8eb54ed3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), челябинская область, общество

Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека

14:08 09.06.2021 (обновлено: 14:41 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкКолесо обозрения "360" в Челябинске
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Более половины детских загородных лагерей в Челябинской области в текущем году работают в системе кешбэк, регион включился в данную программу в день ее старта, 25 мая, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"Челябинская область включилась в программу кешбэка в день ее старта – 25 мая 2021 года. В первый этап подключения в программу вошли 24 загородных лагеря. В соответствии с письмом Ростуризма… сроки дополнительной регистрации участников, которые не успели реализовать требуемые технические процедуры, были продлены. Это позволило с 5 июня войти в программу еще 15 лагерям. В стадии подключения находятся 27 лагерей (как муниципальных, так и частной формы собственности)", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:05
Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали
Ростуризм согласовал возможность дополнительной регистрации участников программы, при успешном проведении указанных процедур и подписании соглашения с АО "Национальная система платежных карт" лагеря смогут включиться в программу с 23 июня, уточняется в сообщении.
По словам губернатора региона Алексея Текслера, в этом году в области планируется оздоровить более 200 тысяч детей. "Все вопросы безопасности, связанные с прохождением летней оздоровительной кампании – как физическая безопасность, так и эпидситуация - мы рассмотрели. Все идет штатно, вся работа организована. Первые заезды пошли. Все идет по графику. Второй важный вопрос – это кешбэк… Тоже процесс полностью организован. Мы договорились, чтобы у нас все загородные лагеря попали в эту систему, это очень важно. Эта работа в настоящее время ведется, она организована в полном объеме", - сказал он журналистам после заседания межведомственной комиссии.
По мнению Текслера, летняя оздоровительная кампания в области началась и идет полным ходом, и это "основной фокус внимания всех, кто отвечает за детей в регионе".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 13:45
Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка
Как отметил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, сейчас активно решается вопрос возврата части стоимости путевок, которые были приобретены и оплачены родителями до начала реализации программы кешбэка. "С каждым загородным лагерем будет заключено соглашение, согласно которому лагерь будет формировать и передавать по защищенным каналам связи в системе "БАРС" информацию об отдохнувших детях согласно установленной форме. Подчеркну, что ответственность за своевременность и достоверность представленных данных несет руководитель лагеря. На едином портале госуслуг родитель (законный представитель) через свой личный кабинет заполняет заявление на возврат части стоимости путевки и загружает копию договора с лагерем и чек, подтверждающий размер родительской оплаты", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба.
В свою очередь первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщила, что COVID научил власти "очень оперативно работать, проводить 100-тысячные выплаты в несколько дней, отлаживать достаточно сложные механизмы возврата". По ее словам, сложности могут возникнуть только с теми родителями, которые купили путевки до 25 мая, но в этом вопросе алгоритмы готовы и в ближайшее время будут официально озвучены. "Мы с муниципалитетами как раз говорили о том, чтобы они максимально оказали содействие тем лагерям, которые находятся на их территории, чтобы они подключились к программе, заключили соглашение об обмене данными с министерством образования и науки области. Это важно, поскольку возмещение будет происходить по факту оздоровления ребенка и при наличии документов, подтверждающих получение услуги", - цитирует пресс-служба слова Гехт.
Тополиный пух в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 13:22В России
Мэрия Челябинска экстренно обратилась к горожанам из-за тополиного пуха
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Но сроки были пересмотрены - компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.
По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
 
Челябинская областьТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Челябинская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
Лента новостейМолния