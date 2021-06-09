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Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека

Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека - РИА Новости, 09.06.2021

Загородные лагеря Челябинской области включились в программу кэшбека

Более половины детских загородных лагерей в Челябинской области в текущем году работают в системе кешбэк, регион включился в данную программу в день ее старта,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:08

2021-06-09T14:08

2021-06-09T14:41

туризм

челябинская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Более половины детских загородных лагерей в Челябинской области в текущем году работают в системе кешбэк, регион включился в данную программу в день ее старта, 25 мая, сообщила в среду пресс-служба правительства региона."Челябинская область включилась в программу кешбэка в день ее старта – 25 мая 2021 года. В первый этап подключения в программу вошли 24 загородных лагеря. В соответствии с письмом Ростуризма… сроки дополнительной регистрации участников, которые не успели реализовать требуемые технические процедуры, были продлены. Это позволило с 5 июня войти в программу еще 15 лагерям. В стадии подключения находятся 27 лагерей (как муниципальных, так и частной формы собственности)", - говорится в сообщении.Ростуризм согласовал возможность дополнительной регистрации участников программы, при успешном проведении указанных процедур и подписании соглашения с АО "Национальная система платежных карт" лагеря смогут включиться в программу с 23 июня, уточняется в сообщении.По словам губернатора региона Алексея Текслера, в этом году в области планируется оздоровить более 200 тысяч детей. "Все вопросы безопасности, связанные с прохождением летней оздоровительной кампании – как физическая безопасность, так и эпидситуация - мы рассмотрели. Все идет штатно, вся работа организована. Первые заезды пошли. Все идет по графику. Второй важный вопрос – это кешбэк… Тоже процесс полностью организован. Мы договорились, чтобы у нас все загородные лагеря попали в эту систему, это очень важно. Эта работа в настоящее время ведется, она организована в полном объеме", - сказал он журналистам после заседания межведомственной комиссии.По мнению Текслера, летняя оздоровительная кампания в области началась и идет полным ходом, и это "основной фокус внимания всех, кто отвечает за детей в регионе".Как отметил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, сейчас активно решается вопрос возврата части стоимости путевок, которые были приобретены и оплачены родителями до начала реализации программы кешбэка. "С каждым загородным лагерем будет заключено соглашение, согласно которому лагерь будет формировать и передавать по защищенным каналам связи в системе "БАРС" информацию об отдохнувших детях согласно установленной форме. Подчеркну, что ответственность за своевременность и достоверность представленных данных несет руководитель лагеря. На едином портале госуслуг родитель (законный представитель) через свой личный кабинет заполняет заявление на возврат части стоимости путевки и загружает копию договора с лагерем и чек, подтверждающий размер родительской оплаты", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба.В свою очередь первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщила, что COVID научил власти "очень оперативно работать, проводить 100-тысячные выплаты в несколько дней, отлаживать достаточно сложные механизмы возврата". По ее словам, сложности могут возникнуть только с теми родителями, которые купили путевки до 25 мая, но в этом вопросе алгоритмы готовы и в ближайшее время будут официально озвучены. "Мы с муниципалитетами как раз говорили о том, чтобы они максимально оказали содействие тем лагерям, которые находятся на их территории, чтобы они подключились к программе, заключили соглашение об обмене данными с министерством образования и науки области. Это важно, поскольку возмещение будет происходить по факту оздоровления ребенка и при наличии документов, подтверждающих получение услуги", - цитирует пресс-служба слова Гехт.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Но сроки были пересмотрены - компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html

https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736134064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pukh-1736127993.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), челябинская область, общество