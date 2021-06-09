https://ria.ru/20210609/gruzoviki-1736242120.html
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:33
2021-06-09T09:33
2021-06-09T09:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_e4a035794cc1cd54ac44e0b9f463161e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря, сообщает столичный департамент транспорта."Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря. Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки — это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна."Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего, будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - говорится в сообщении.Как отмечают в дептрансе, основные причины отказа в пропуске: в 48% - предоставление противоречивых или недостоверных сведений, в 24% случаев отсутствие необходимых сведений в договоре на осуществление перевозки, 16% - неполный комплект документов, 7% - ошибки в запросе и в 5% случаев - неоплаченный штраф.В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, позже столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.По новым правилам для проезда по МКАД и въезда в Москву грузовикам свыше 3,5 тонны надо быть зарегистрированным в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы). В дептрансе отмечали, что эта "услуга уже сейчас понятна и доступна, она является бесплатной и получается через сайт госуслуг".
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html
https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735815669.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_f14e76758b618867f5c2262e4f613a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве
будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря, сообщает столичный департамент транспорта.
"Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря. Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки — это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале
дептранса.
Отмечается, что оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна.
"Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего, будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - говорится в сообщении.
Как отмечают в дептрансе, основные причины отказа в пропуске: в 48% - предоставление противоречивых или недостоверных сведений, в 24% случаев отсутствие необходимых сведений в договоре на осуществление перевозки, 16% - неполный комплект документов, 7% - ошибки в запросе и в 5% случаев - неоплаченный штраф.
В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин
в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, позже столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.
По новым правилам для проезда по МКАД и въезда в Москву грузовикам свыше 3,5 тонны надо быть зарегистрированным в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы). В дептрансе отмечали, что эта "услуга уже сейчас понятна и доступна, она является бесплатной и получается через сайт госуслуг".