https://ria.ru/20210609/gruzoviki-1736242120.html

В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн

В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн - РИА Новости, 09.06.2021

В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн

Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:33

2021-06-09T09:33

2021-06-09T09:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря, сообщает столичный департамент транспорта."Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря. Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки — это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна."Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего, будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - говорится в сообщении.Как отмечают в дептрансе, основные причины отказа в пропуске: в 48% - предоставление противоречивых или недостоверных сведений, в 24% случаев отсутствие необходимых сведений в договоре на осуществление перевозки, 16% - неполный комплект документов, 7% - ошибки в запросе и в 5% случаев - неоплаченный штраф.В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, позже столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.По новым правилам для проезда по МКАД и въезда в Москву грузовикам свыше 3,5 тонны надо быть зарегистрированным в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы). В дептрансе отмечали, что эта "услуга уже сейчас понятна и доступна, она является бесплатной и получается через сайт госуслуг".

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html

https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735815669.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва