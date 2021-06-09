Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210609/gruzoviki-1736242120.html
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:33
2021-06-09T09:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_e4a035794cc1cd54ac44e0b9f463161e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря, сообщает столичный департамент транспорта."Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря. Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки — это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна."Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего, будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - говорится в сообщении.Как отмечают в дептрансе, основные причины отказа в пропуске: в 48% - предоставление противоречивых или недостоверных сведений, в 24% случаев отсутствие необходимых сведений в договоре на осуществление перевозки, 16% - неполный комплект документов, 7% - ошибки в запросе и в 5% случаев - неоплаченный штраф.В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, позже столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.По новым правилам для проезда по МКАД и въезда в Москву грузовикам свыше 3,5 тонны надо быть зарегистрированным в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы). В дептрансе отмечали, что эта "услуга уже сейчас понятна и доступна, она является бесплатной и получается через сайт госуслуг".
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html
https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735815669.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_f14e76758b618867f5c2262e4f613a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва

В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн

09:33 09.06.2021
 
© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова, на трассе
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Fotolia / kvdkz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве будут введены 1 июля, при этом будет установлен переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря, сообщает столичный департамент транспорта.
"Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря. Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки — это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Молодые люди на электросамокатах в парке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 17:14
В ГИБДД рассказали, за что штрафуют нарушителей на электросамокатах
Отмечается, что оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна.
"Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего, будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - говорится в сообщении.
Как отмечают в дептрансе, основные причины отказа в пропуске: в 48% - предоставление противоречивых или недостоверных сведений, в 24% случаев отсутствие необходимых сведений в договоре на осуществление перевозки, 16% - неполный комплект документов, 7% - ошибки в запросе и в 5% случаев - неоплаченный штраф.
ДТП с опрокинувшейся грузовой машиной в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 18:45
Полиция Тувы задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика
В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, позже столичный департамент транспорта сообщил, что ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД планируется 15 июня.
По новым правилам для проезда по МКАД и въезда в Москву грузовикам свыше 3,5 тонны надо быть зарегистрированным в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы). В дептрансе отмечали, что эта "услуга уже сейчас понятна и доступна, она является бесплатной и получается через сайт госуслуг".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53Эксперты рассказали об опасности поддельной игры в Google Play
16:52Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"
Лента новостейМолния