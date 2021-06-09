https://ria.ru/20210609/gidroispytaniya-1736249720.html

На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания

На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания - РИА Новости, 09.06.2021

На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания

Гидроиспытания первого и второго контуров завершились на втором блоке Белорусской АЭС, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:38

2021-06-09T10:38

2021-06-09T14:17

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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Гидроиспытания первого и второго контуров завершились на втором блоке Белорусской АЭС, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики.Отмечается, что гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов."Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах", - сообщили в пресс-службе.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире