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На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания
На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания - РИА Новости, 09.06.2021
На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания
Гидроиспытания первого и второго контуров завершились на втором блоке Белорусской АЭС, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:38
2021-06-09T14:17
парламентское собрание союза беларуси и россии
белорусская аэс
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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Гидроиспытания первого и второго контуров завершились на втором блоке Белорусской АЭС, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики.Отмечается, что гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов."Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах", - сообщили в пресс-службе.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире

На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершились гидроиспытания

10:38 09.06.2021 (обновлено: 14:17 09.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Гидроиспытания первого и второго контуров завершились на втором блоке Белорусской АЭС, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики.
"В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов.
"Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах", - сообщили в пресс-службе.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 12:47
Белорусская атомная станция (БелАЭС)
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.
Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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