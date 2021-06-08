Круглый стол ЭИСИ о вакцинации от коронавируса
10 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?"
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Участники:
- заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр ГОРЕЛОВ;
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения РФ Юрий ЗИНЧЕНКО;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК;
- председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей стран ЕАЭС Станислав НАУМОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Россия стала первой в мире страной, предложившей вакцину от COVID-19. Будучи передовой в научной разработке и регистрации препарата, наша страна не оказывается в лидерах по охвату вакцинации. С чем это связано? Что препятствует достижению заветного популяционного иммунитета? Достижим ли он - и в какой перспективе?
Участники мероприятия оценят ход прививочной кампании, сравнят стратегии ее организации в разных странах, проанализируют общественное мнение, разберут аргументы скептиков и сторонников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр ГОРЕЛОВ;
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения РФ Юрий ЗИНЧЕНКО;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК;
- председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей стран ЕАЭС Станислав НАУМОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Россия стала первой в мире страной, предложившей вакцину от COVID-19. Будучи передовой в научной разработке и регистрации препарата, наша страна не оказывается в лидерах по охвату вакцинации. С чем это связано? Что препятствует достижению заветного популяционного иммунитета? Достижим ли он - и в какой перспективе?
Участники мероприятия оценят ход прививочной кампании, сравнят стратегии ее организации в разных странах, проанализируют общественное мнение, разберут аргументы скептиков и сторонников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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