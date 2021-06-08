https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736131383.html

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации от коронавируса

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 08.06.2021

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации от коронавируса

10 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?"

2021-06-08T13:36

2021-06-08T13:36

2021-06-08T13:36

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр ГОРЕЛОВ;- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения РФ Юрий ЗИНЧЕНКО;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК;- председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей стран ЕАЭС Станислав НАУМОВ.Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. Россия стала первой в мире страной, предложившей вакцину от COVID-19. Будучи передовой в научной разработке и регистрации препарата, наша страна не оказывается в лидерах по охвату вакцинации. С чем это связано? Что препятствует достижению заветного популяционного иммунитета? Достижим ли он - и в какой перспективе? Участники мероприятия оценят ход прививочной кампании, сравнят стратегии ее организации в разных странах, проанализируют общественное мнение, разберут аргументы скептиков и сторонников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы