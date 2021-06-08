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Ставропольский край
https://ria.ru/20210608/sotsobekty-1736214063.html
На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов
На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов - РИА Новости, 08.06.2021
На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов
Власти Ставропольского края выделили в текущем году 10 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, часть из которых будет построена на территории... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:48
2021-06-08T20:48
ставропольский край
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
пятигорск
ставропольский край
кисловодск
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СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили в текущем году 10 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, часть из которых будет построена на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.В нём уточняется, что большая часть объектов возводится благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие образования" национальных проектов "Образование" и "Демография" и другим федеральным и краевым программам.Так, самыми масштабными являются: строительство молодежного центра "Машук" в Пятигорске, городской больницы и школы на тысячу мест в Кисловодске. Совсем недавно началось строительство хореографической школы.Кроме того, две старинные гимназии в Пятигорске и Кисловодске реконструируют до конца 2021 года. Три новых детских сада также построят в нынешнем году."До конца июня планируется заключить контракт на строительно-монтажные работы дворца спорта "Арена Кисловодск". Объем средств на строительство социальных объектов в 2021 году на Ставрополье превысил 10 миллиардов рублей" - рассказал и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.
https://ria.ru/20210602/trudoustroystvo-1735249546.html
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жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), пятигорск, ставропольский край, кисловодск

На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов

20:48 08.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили в текущем году 10 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, часть из которых будет построена на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.
"Развитие Кавказских Минеральных Вод является одной из приоритетных задач Ставропольского края. Сегодня в рамках работы министерства строительства и архитектуры в этой территории реализуется 10 новых проектов", - говорится в сообщение министерства.
В нём уточняется, что большая часть объектов возводится благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие образования" национальных проектов "Образование" и "Демография" и другим федеральным и краевым программам.
Так, самыми масштабными являются: строительство молодежного центра "Машук" в Пятигорске, городской больницы и школы на тысячу мест в Кисловодске. Совсем недавно началось строительство хореографической школы.
Кроме того, две старинные гимназии в Пятигорске и Кисловодске реконструируют до конца 2021 года. Три новых детских сада также построят в нынешнем году.
"До конца июня планируется заключить контракт на строительно-монтажные работы дворца спорта "Арена Кисловодск". Объем средств на строительство социальных объектов в 2021 году на Ставрополье превысил 10 миллиардов рублей" - рассказал и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.
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Ставропольский крайЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ПятигорскСтавропольский крайКисловодск
 
 
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