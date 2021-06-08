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На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов

На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов - РИА Новости, 08.06.2021

На Ставрополье 10 миллиардов рублей потратят на строительство соцобъектов

Власти Ставропольского края выделили в текущем году 10 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, часть из которых будет построена на территории... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:48

2021-06-08T20:48

2021-06-08T20:48

ставропольский край

жилье

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

пятигорск

ставропольский край

кисловодск

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СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили в текущем году 10 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, часть из которых будет построена на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.В нём уточняется, что большая часть объектов возводится благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие образования" национальных проектов "Образование" и "Демография" и другим федеральным и краевым программам.Так, самыми масштабными являются: строительство молодежного центра "Машук" в Пятигорске, городской больницы и школы на тысячу мест в Кисловодске. Совсем недавно началось строительство хореографической школы.Кроме того, две старинные гимназии в Пятигорске и Кисловодске реконструируют до конца 2021 года. Три новых детских сада также построят в нынешнем году."До конца июня планируется заключить контракт на строительно-монтажные работы дворца спорта "Арена Кисловодск". Объем средств на строительство социальных объектов в 2021 году на Ставрополье превысил 10 миллиардов рублей" - рассказал и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.

https://ria.ru/20210602/trudoustroystvo-1735249546.html

пятигорск

ставропольский край

кисловодск

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жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), пятигорск, ставропольский край, кисловодск