https://ria.ru/20210608/pozhar-1736150997.html

В Мурманской области горит 350 гектаров леса

В Мурманской области горит 350 гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2021

В Мурманской области горит 350 гектаров леса

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области тушат пожар на площади 350 гектаров в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:52

2021-06-08T14:52

2021-06-08T19:16

россия

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кольский район

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области тушат пожар на площади 350 гектаров в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества Кольского района, который, по предварительным данным, вспыхнул из-за непотушенного костра.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар вспыхнул в понедельник. "В 20.00 7 июня в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация от диспетчера ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов" об увеличении площади лесного пожара на площади 350 га", - говорится в сообщении.К утру вторника, по данным ведомства, к месту тушения пожара вертолетом были доставлены 17 человек от мурманской базы авиационной охраны лесов и две мотопомпы. Площадь пожара составляет по-прежнему 350 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.Свою проверку начала межрайонная природоохранная прокуратура, которая показала, что во вторник распространение пожара прекратилось. "По факту лесного пожара проводится процессуальная проверка. Размер ущерба, причиненного лесному фонду РФ, в настоящее время устанавливается", - отметили в прокуратуре.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте" сообщил о том, что "по предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер"."По состоянию на 17.00 пожар в Зашейковском лесничестве Ковдорском участковом лесничестве локализован на площади 220 га", - говорится в сообщении.Ранее в спасательных службах сообщали о том, что с понедельника на севере Кольского района, в Ловозерском районе Мурманской области, в районе городов Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и ЗАТО Александровск ожидается четвертый региональный класс пожарной опасности. В Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты – пятый региональный класс пожарной опасности в лесах по погодным условиям. В ряде районов ограничено пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств.

https://ria.ru/20210531/rosleskhoz-1734929721.html

https://ria.ru/20210608/yakutiya-1736125814.html

россия

кольский район

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крупный пожар в Ковдорском лесничестве Мурманской области Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области тушат пожар на площади 350 гектаров в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества Кольского района, который, по предварительным данным, вспыхнул из-за непотушенного костра. 2021-06-08T14:52 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кольский район, мурманская область, происшествия