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Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2021
Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии: несмотря... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:38
2021-06-08T15:04
день социального работника
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии: несмотря на колоссальную нагрузку, они героически выполняли свой долг."Волонтерам, представителям некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений – всем вам, дорогие друзья, огромное спасибо за сердечность, отзывчивость и великодушие… Безусловно, безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции."Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой просто героически – я не побоюсь этого слова – выполняли свой долг. Трудились на пределе сил практически без выходных – ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - добавил президент.Глава государства напомнил, что во время пандемии работникам домов-интернатов были введены специальные доплаты."Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей сирот", - рассказал Путин.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.
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день социального работника, россия, владимир путин, общество

Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

14:38 08.06.2021 (обновлено: 15:04 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии: несмотря на колоссальную нагрузку, они героически выполняли свой долг.
"Волонтерам, представителям некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений – всем вам, дорогие друзья, огромное спасибо за сердечность, отзывчивость и великодушие… Безусловно, безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции.
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"Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой просто героически – я не побоюсь этого слова – выполняли свой долг. Трудились на пределе сил практически без выходных – ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - добавил президент.
Глава государства напомнил, что во время пандемии работникам домов-интернатов были введены специальные доплаты.
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"Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей сирот", - рассказал Путин.
Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.
 
День социального работникаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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