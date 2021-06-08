https://ria.ru/20210608/pozdravlenie-1736147434.html

Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2021

Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии: несмотря... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:38

2021-06-08T14:38

2021-06-08T15:04

день социального работника

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии: несмотря на колоссальную нагрузку, они героически выполняли свой долг."Волонтерам, представителям некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений – всем вам, дорогие друзья, огромное спасибо за сердечность, отзывчивость и великодушие… Безусловно, безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции."Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой просто героически – я не побоюсь этого слова – выполняли свой долг. Трудились на пределе сил практически без выходных – ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - добавил президент.Глава государства напомнил, что во время пандемии работникам домов-интернатов были введены специальные доплаты."Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей сирот", - рассказал Путин.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

https://ria.ru/20210408/khischenie-1727344456.html

https://ria.ru/20201119/blagotvoritelnost-1585410659.html

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2021

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день социального работника, россия, владимир путин, общество