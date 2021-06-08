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Полиция начала проверку после хищения шести остановок
Полиция начала проверку после хищения шести остановок - РИА Новости, 08.06.2021
Полиция начала проверку после хищения шести остановок
Администрация Кургана направила в полицию заявление о пропаже шести остановочных комплексов, которые располагались по улице Загородная, по заявлению проводится... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:52
2021-06-08T14:52
россия
курган
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Администрация Кургана направила в полицию заявление о пропаже шести остановочных комплексов, которые располагались по улице Загородная, по заявлению проводится проверка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УМВД России по региону."В полицию поступило заявление от администрации города Кургана о хищении шести остановочных комплексов по улице Загородная. В настоящее время по заявлению проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в данном инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).Также, по данным полиции, в заявлении указывается, что комплексы пропали с февраля по март 2021 года.В пресс-службе горадминистрации РИА Новости сообщили, что взамен похищенных будут установлены новые остановочные комплексы. Улица Загородная – объездная дорога Кургана, в этом году там ведется ремонт и после замены дорожного покрытия и обустройства остановочных площадок будут установлены 26 новых остановочных комплексов, сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210426/krazha-1729932316.html
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россия, курган, происшествия

Полиция начала проверку после хищения шести остановок

14:52 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Администрация Кургана направила в полицию заявление о пропаже шести остановочных комплексов, которые располагались по улице Загородная, по заявлению проводится проверка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УМВД России по региону.
"В полицию поступило заявление от администрации города Кургана о хищении шести остановочных комплексов по улице Загородная. В настоящее время по заявлению проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что в данном инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).
Также, по данным полиции, в заявлении указывается, что комплексы пропали с февраля по март 2021 года.
В пресс-службе горадминистрации РИА Новости сообщили, что взамен похищенных будут установлены новые остановочные комплексы. Улица Загородная – объездная дорога Кургана, в этом году там ведется ремонт и после замены дорожного покрытия и обустройства остановочных площадок будут установлены 26 новых остановочных комплексов, сказали в пресс-службе.
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