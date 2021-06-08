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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html
В Сургутском районе Югры может появиться индустриальный парк
В Сургутском районе Югры может появиться индустриальный парк - РИА Новости, 08.06.2021
В Сургутском районе Югры может появиться индустриальный парк
Индустриальный парк может появиться в Сургутском районе (ХМАО), успешный опыт российских регионов по реализации соответствующих проектов местные власти изучили... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:12
2021-06-08T09:12
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
калининград
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Индустриальный парк может появиться в Сургутском районе (ХМАО), успешный опыт российских регионов по реализации соответствующих проектов местные власти изучили в ходе Янтарного форума муниципального сотрудничества в Калининграде, сообщила замглавы администрации района Юлия Маркова."Мы очень активно консультировались по поводу создания индустриальных парков. Липецкая область представила проект успешного создания индустриального парка, мы учились, как создать такой парк, чтобы он работал, привлекал бизнес, резидентов. В поселке Солнечный планируем в будущем создать индустриальный парк, поэтому опыт коллег был очень важен", - цитирует Маркову пресс-служба администрации.По ее словам, подобные проекты должны проходить аккредитацию в министерстве промышленности РФ, и это достаточно сложная процедура. "Когда мы всю "нормативку" изучим, будем стараться ее применять", - добавила Маркова.В свою очередь, глава района Андрей Трубецкой подчеркнул, что ряд делегаций из других регионов в рамках форума в Калининграде активно интересовался опытом муниципалитета, связанным с заключением концессионных соглашений с инвесторами на строительство школ."Для других муниципалитетов, регионов был очень важен наш опыт в сфере заключения концессионных соглашений при строительстве объектов образования. Мы для них были территорией, которой удалось заключить действительно работающие концессии, были пилотами, у которых они получали опыт", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.Сургутский район в конце 2018 года одним из первых в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском. В частности, концессионер за свой счет проектирует, строит и оснащает объект, а также осуществляет его техническую эксплуатацию в течение пяти лет. Первая из двух школ должна появиться к осени 2021 года.
https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735296184.html
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сургутский район
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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, калининград, экономика

В Сургутском районе Югры может появиться индустриальный парк

09:12 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Индустриальный парк может появиться в Сургутском районе (ХМАО), успешный опыт российских регионов по реализации соответствующих проектов местные власти изучили в ходе Янтарного форума муниципального сотрудничества в Калининграде, сообщила замглавы администрации района Юлия Маркова.
"Мы очень активно консультировались по поводу создания индустриальных парков. Липецкая область представила проект успешного создания индустриального парка, мы учились, как создать такой парк, чтобы он работал, привлекал бизнес, резидентов. В поселке Солнечный планируем в будущем создать индустриальный парк, поэтому опыт коллег был очень важен", - цитирует Маркову пресс-служба администрации.
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По ее словам, подобные проекты должны проходить аккредитацию в министерстве промышленности РФ, и это достаточно сложная процедура. "Когда мы всю "нормативку" изучим, будем стараться ее применять", - добавила Маркова.
В свою очередь, глава района Андрей Трубецкой подчеркнул, что ряд делегаций из других регионов в рамках форума в Калининграде активно интересовался опытом муниципалитета, связанным с заключением концессионных соглашений с инвесторами на строительство школ.
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"Для других муниципалитетов, регионов был очень важен наш опыт в сфере заключения концессионных соглашений при строительстве объектов образования. Мы для них были территорией, которой удалось заключить действительно работающие концессии, были пилотами, у которых они получали опыт", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.
Сургутский район в конце 2018 года одним из первых в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском. В частности, концессионер за свой счет проектирует, строит и оснащает объект, а также осуществляет его техническую эксплуатацию в течение пяти лет. Первая из двух школ должна появиться к осени 2021 года.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округСургутский районКалининградЭкономика
 
 
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