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В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством
В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством - РИА Новости, 08.06.2021
В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством
Трое подростков в городе Тобольск Тюменской области госпитализированы в реанимацию после отравления лекарством, сообщает во вторник СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:13
2021-06-08T12:13
россия
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Трое подростков в городе Тобольск Тюменской области госпитализированы в реанимацию после отравления лекарством, сообщает во вторник СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту отравления медицинским препаратом тремя несовершеннолетними в городе Тобольске. По версии следствия, вечером 7 июня 2021 года подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление", - говорится в сообщении.СУСК уточняет, что в тот же вечер подростки были госпитализированы в реанимационное отделение больницы №3 Тобольска, где по настоящее время им оказывается медицинская помощь.В настоящее время следствие опрашивает очевидцев, родных и близких подростков."Тщательным образом выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления степени тяжести вреда здоровью назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - отмечается в сообщении.
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россия, тобольск, тюменская область, происшествия

В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством

12:13 08.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Трое подростков в городе Тобольск Тюменской области госпитализированы в реанимацию после отравления лекарством, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту отравления медицинским препаратом тремя несовершеннолетними в городе Тобольске. По версии следствия, вечером 7 июня 2021 года подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление", - говорится в сообщении.
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7 июня, 02:00Сказано в эфире
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СУСК уточняет, что в тот же вечер подростки были госпитализированы в реанимационное отделение больницы №3 Тобольска, где по настоящее время им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время следствие опрашивает очевидцев, родных и близких подростков.
"Тщательным образом выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления степени тяжести вреда здоровью назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - отмечается в сообщении.
 
РоссияТобольскТюменская областьПроисшествия
 
 
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