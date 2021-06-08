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В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством
В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством - РИА Новости, 08.06.2021
В Тобольске подростки попали в больницу после отравления лекарством
Трое подростков в городе Тобольск Тюменской области госпитализированы в реанимацию после отравления лекарством, сообщает во вторник СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:13
2021-06-08T12:13
2021-06-08T12:13
россия
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Трое подростков в городе Тобольск Тюменской области госпитализированы в реанимацию после отравления лекарством, сообщает во вторник СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту отравления медицинским препаратом тремя несовершеннолетними в городе Тобольске. По версии следствия, вечером 7 июня 2021 года подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление", - говорится в сообщении.СУСК уточняет, что в тот же вечер подростки были госпитализированы в реанимационное отделение больницы №3 Тобольска, где по настоящее время им оказывается медицинская помощь.В настоящее время следствие опрашивает очевидцев, родных и близких подростков."Тщательным образом выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления степени тяжести вреда здоровью назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/alko-1735699144.html
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россия, тобольск, тюменская область, происшествия