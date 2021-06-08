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В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 08.06.2021
В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время погибли 124 496 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:17
2021-06-08T11:17
2021-06-08T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время погибли 124 496 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 62, Санкт-Петербурге - 49, Нижегородской области - 17.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество