https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104431.html

В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 08.06.2021

В России за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время погибли 124 496 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:17

2021-06-08T11:17

2021-06-08T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время погибли 124 496 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 62, Санкт-Петербурге - 49, Нижегородской области - 17.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество