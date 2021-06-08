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ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования
ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования - РИА Новости, 08.06.2021
ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования
Страховой Дом ВСК в ходе ПМЭФ-2021 достиг договоренностей с рядом компаний о предоставлении страховой защиты по наиболее востребованным видам – ДМС, ОСАГО и... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:41
2021-06-08T17:54
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Страховой Дом ВСК в ходе ПМЭФ-2021 достиг договоренностей с рядом компаний о предоставлении страховой защиты по наиболее востребованным видам – ДМС, ОСАГО и каско юридических лиц, страхование имущества юридических лиц, в том числе грузов и беспилотников, а также страхование строительно-монтажных рисков, сообщает компания.Кроме того, ВСК подписала два стратегических соглашения о сотрудничестве – с крупнейшей компанией в области транспорта и логистики FESCO и с технологическим лидером — группой компаний SELDON. Деловые встречи состоялись с руководством ведущих производственных компаний, научно-исследовательской отрасли, лизингового, логистического и банковского секторов, промышленных предприятий, а также с представителями особых экономических зон и региональных корпораций развития.Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК также приняли активное участие в деловой программе, посетив сессии, центральными темами которых стали цифровая экономика, цифровизация бизнеса, транспорта и развитие пост-ковидного мира в различных отраслях экономики.
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петербургский международный экономический форум (фонд), вск, пмэф, новости компаний - экономика, экономика

ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования

17:41 08.06.2021 (обновлено: 17:54 08.06.2021)
 
© Фото : Страховой Дом ВСКВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования
ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Страховой Дом ВСК
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Страховой Дом ВСК в ходе ПМЭФ-2021 достиг договоренностей с рядом компаний о предоставлении страховой защиты по наиболее востребованным видам – ДМС, ОСАГО и каско юридических лиц, страхование имущества юридических лиц, в том числе грузов и беспилотников, а также страхование строительно-монтажных рисков, сообщает компания.
Кроме того, ВСК подписала два стратегических соглашения о сотрудничестве – с крупнейшей компанией в области транспорта и логистики FESCO и с технологическим лидером — группой компаний SELDON.
Деловые встречи состоялись с руководством ведущих производственных компаний, научно-исследовательской отрасли, лизингового, логистического и банковского секторов, промышленных предприятий, а также с представителями особых экономических зон и региональных корпораций развития.
Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК также приняли активное участие в деловой программе, посетив сессии, центральными темами которых стали цифровая экономика, цифровизация бизнеса, транспорта и развитие пост-ковидного мира в различных отраслях экономики.
"ВСК несколько лет выступает в качестве официального страховщика Петербургского международного экономического форума. Сегодня это уникальная площадка для профессионального диалога представителей различных секторов экономики, бизнеса, государственных структур. Большое количество успешных деловых встреч за несколько дней дают нам хороший импульс для дальнейшей реализации стратегических планов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского.
Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:52Петербургский международный экономический форум
ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO
 
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