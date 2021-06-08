https://ria.ru/20210608/kontrakty-1736188287.html

ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования

ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования - РИА Новости, 08.06.2021

ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования

Страховой Дом ВСК в ходе ПМЭФ-2021 достиг договоренностей с рядом компаний о предоставлении страховой защиты по наиболее востребованным видам – ДМС, ОСАГО и... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:41

2021-06-08T17:41

2021-06-08T17:54

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Страховой Дом ВСК в ходе ПМЭФ-2021 достиг договоренностей с рядом компаний о предоставлении страховой защиты по наиболее востребованным видам – ДМС, ОСАГО и каско юридических лиц, страхование имущества юридических лиц, в том числе грузов и беспилотников, а также страхование строительно-монтажных рисков, сообщает компания.Кроме того, ВСК подписала два стратегических соглашения о сотрудничестве – с крупнейшей компанией в области транспорта и логистики FESCO и с технологическим лидером — группой компаний SELDON. Деловые встречи состоялись с руководством ведущих производственных компаний, научно-исследовательской отрасли, лизингового, логистического и банковского секторов, промышленных предприятий, а также с представителями особых экономических зон и региональных корпораций развития.Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК также приняли активное участие в деловой программе, посетив сессии, центральными темами которых стали цифровая экономика, цифровизация бизнеса, транспорта и развитие пост-ковидного мира в различных отраслях экономики.

https://ria.ru/20210603/vsk-1735425600.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), вск, пмэф, новости компаний - экономика, экономика