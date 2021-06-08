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В Кемеровской области обезвредили гранату времен Гражданской войны
В Кемеровской области обезвредили гранату времен Гражданской войны - РИА Новости, 08.06.2021
В Кемеровской области обезвредили гранату времен Гражданской войны
Саперы Росгвардии обезвредили британскую гранату времен Гражданской войны, которую на территории заброшенного завода в городе Тайга обнаружил велосипедист,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:15
2021-06-08T14:15
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Саперы Росгвардии обезвредили британскую гранату времен Гражданской войны, которую на территории заброшенного завода в городе Тайга обнаружил велосипедист, сообщает региональное управление Росгвардии.В подразделение кемеровского ОМОН управления Росгвардии по Кемеровской области поступило сообщение о найденном в городе Тайга предмете, схожем с гранатой. Находку обнаружил местный житель на территории заброшенного завода во время велосипедной прогулки."К месту происшествия прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре предмета, несмотря на сильные следы коррозии, саперы Росгвардии установили, что находкой является британская ручная осколочная граната Миллса времен Гражданской войны. Боеприпас представлял угрозу, поэтому саперы уничтожили его на безопасном участке с помощью накладного заряда", – говорится в сообщении.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кемеровская область, происшествия

В Кемеровской области обезвредили гранату времен Гражданской войны

14:15 08.06.2021
 
© пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Автомобиль инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии
Автомобиль инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии
© пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Саперы Росгвардии обезвредили британскую гранату времен Гражданской войны, которую на территории заброшенного завода в городе Тайга обнаружил велосипедист, сообщает региональное управление Росгвардии.
В подразделение кемеровского ОМОН управления Росгвардии по Кемеровской области поступило сообщение о найденном в городе Тайга предмете, схожем с гранатой. Находку обнаружил местный житель на территории заброшенного завода во время велосипедной прогулки.
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"К месту происшествия прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре предмета, несмотря на сильные следы коррозии, саперы Росгвардии установили, что находкой является британская ручная осколочная граната Миллса времен Гражданской войны. Боеприпас представлял угрозу, поэтому саперы уничтожили его на безопасном участке с помощью накладного заряда", – говорится в сообщении.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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