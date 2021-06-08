https://ria.ru/20210608/finansirovanie-1736145117.html
Путин отметил увеличение объема финансирования социальных проектов
Путин отметил увеличение объема финансирования социальных проектов - РИА Новости, 08.06.2021
Путин отметил увеличение объема финансирования социальных проектов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году вдвое - с 2,5 до 5 миллиардов рублей - увеличен объем финансирования социальных проектов по линии... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:29
2021-06-08T14:29
2021-06-08T15:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году вдвое - с 2,5 до 5 миллиардов рублей - увеличен объем финансирования социальных проектов по линии президентских грантов."В прошлом году вдвое - с 2,5 миллиардов до 5 миллиардов рублей - был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии фонда президентских грантов", - заявил Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций.Президент уточнил, что финансирование позволило поддержать более 2,6 тысячи социальных инициатив.
https://ria.ru/20210512/nko-1731896731.html
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