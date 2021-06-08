В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на "Примаковских чтениях".
По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперёд и в других областях.
"К сожалению, получилось так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной, пошли разговоры об использовании энергетики Россией как инструмента политического и даже гибридного воздействия. Конечно, все это не соответствует действительности. И многие проблемы, которые необходимо решать в наших отношениях, должны решаться прежде всего началом движения к здравому смыслу. И сфера энергетического сотрудничества обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на него непредвзято и четко определять интересы всех сторон", - отметил Грушко.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.