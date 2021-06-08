https://ria.ru/20210608/energetika-1736200689.html

В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной

В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной - РИА Новости, 08.06.2021

В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной

Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:49

2021-06-08T18:49

2021-06-08T18:49

россия

северный поток — 2

евросоюз

александр грушко

сша

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на "Примаковских чтениях".По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперёд и в других областях.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210608/ssha-1736189398.html

россия

сша

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2021

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россия, северный поток — 2, евросоюз, александр грушко, сша, в мире