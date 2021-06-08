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В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной
В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной - РИА Новости, 08.06.2021
В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной
Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:49
2021-06-08T18:49
россия
северный поток — 2
евросоюз
александр грушко
сша
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на "Примаковских чтениях".По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперёд и в других областях.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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россия, северный поток — 2, евросоюз, александр грушко, сша, в мире

В МИД назвали сферу энергетики сверхполитизированной

18:49 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на "Примаковских чтениях".
По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперёд и в других областях.

"К сожалению, получилось так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной, пошли разговоры об использовании энергетики Россией как инструмента политического и даже гибридного воздействия. Конечно, все это не соответствует действительности. И многие проблемы, которые необходимо решать в наших отношениях, должны решаться прежде всего началом движения к здравому смыслу. И сфера энергетического сотрудничества обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на него непредвзято и четко определять интересы всех сторон", - отметил Грушко.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзАлександр ГрушкоСШАВ мире
 
 
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