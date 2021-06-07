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Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии
Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии - РИА Новости, 07.06.2021
Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии
Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии, сообщает пресс-служба компании "Колмар". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:01
2021-06-07T16:01
2021-06-07T16:01
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
нерюнгринский район
ванинский район
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ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии, сообщает пресс-служба компании "Колмар".В апреле угледобывающая компания "Колмар" запустила шахту "Восточная Денисовская" на территории опережающего развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе республики, ее работа в 2021 году увеличит добычу угля на 40%. Мощность новой шахты составляет 4 миллиона тонн угля в год, срок выработки - 37 лет."Шахта "Восточная Денисовская" зафиксировала добычу первого миллиона тонн угля. Коллектив перевыполнил план более чем на 100 тысяч тонн", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в мае достигнут показатель проведения горных выработок протяжённостью 5 000 метров."Такого результата удалось достигнуть благодаря высокому уровня мастерства специалистов основных (УДР-4, УПР-1) и вспомогательных участков (ВШТиВ, МСБ, УСОиР, УАБ, УЭС) добросовестному отношению к своим профессиональным обязанностям. Искренне благодарю свою молодую команду за плодотворную работу, за тот неоценимый труд, преданность делу, старания и выдержку, которую вы проявляете ежедневно, независимо от обстоятельств", - приводятся в сообщении слова директора шахты Андрея Макеева.По его словам, коллектив планирует до конца года добыть 2,7 миллиона тонн угля.Компания "Колмар" объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), а также терминал для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края.
https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735478142.html
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республика саха (якутия), нерюнгринский район, ванинский район, экономика
ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости.
Первый миллион тонн угля добыли на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии
, сообщает пресс-служба компании "Колмар".
В апреле угледобывающая компания "Колмар" запустила шахту "Восточная Денисовская" на территории опережающего развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе
республики, ее работа в 2021 году увеличит добычу угля на 40%. Мощность новой шахты составляет 4 миллиона тонн угля в год, срок выработки - 37 лет.
"Шахта "Восточная Денисовская" зафиксировала добычу первого миллиона тонн угля. Коллектив перевыполнил план более чем на 100 тысяч тонн", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в мае достигнут показатель проведения горных выработок протяжённостью 5 000 метров.
"Такого результата удалось достигнуть благодаря высокому уровня мастерства специалистов основных (УДР-4, УПР-1) и вспомогательных участков (ВШТиВ, МСБ, УСОиР, УАБ, УЭС) добросовестному отношению к своим профессиональным обязанностям. Искренне благодарю свою молодую команду за плодотворную работу, за тот неоценимый труд, преданность делу, старания и выдержку, которую вы проявляете ежедневно, независимо от обстоятельств", - приводятся в сообщении слова директора шахты Андрея Макеева.
По его словам, коллектив планирует до конца года добыть 2,7 миллиона тонн угля.
Компания "Колмар" объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), а также терминал для перевалки угля в Ванинском районе
Хабаровского края.