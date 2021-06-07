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Туризм
https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735686167.html
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на экологию путешествий
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на экологию путешествий - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на экологию путешествий
Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 29 тысяч человек из 30 стран, пандемия стала переломным моментом, подтолкнувшим... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:52
2021-06-07T03:52
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 29 тысяч человек из 30 стран, пандемия стала переломным моментом, подтолкнувшим путешественников к осознанному туризму, сообщает Booking.com.Более 72 процентов опрошенных из России уверены, что нужно действовать прямо сейчас, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Более половины респондентов из России (57 процентов) утверждают, что из-за пандемии они хотят путешествовать более осознанно в будущем, а 56 процентов признались, что коронавирус подтолкнул их к позитивным изменениям и в повседневной жизни. Среди новых приоритетов — сортировка мусора (28 процентов) и сокращение пищевых отходов (31 процент). Более того, туристы из России рассказали, что в течение последних 12 месяцев, находясь в отпуске, они выключали кондиционер или отопление, покидая жилье (50 процентов), брали с собой многоразовые бутылки для воды (39 процентов), и предпочитали варианты досуга, которые помогут поддержать местные сообщества (30 процентов).Также 57 процентов опрошенных россиян признались, что будут избегать популярных направлений и достопримечательностей. Это уменьшит загруженность отдельных мест и поможет менее посещаемым регионам получать положительный эффект от туризма.Еще 75 процентов респондентов рассказали, что планируют по возможности пользоваться более экологичными видами транспорта. Например, велосипедом или общественным, вместо такси и автомобилей в аренду, а также гулять пешком. Почти столько же россиян (74 процента) рассказали, что хотят останавливаться в экологичных объектах размещения в этом году. Это существенный рост по сравнению с 62 процентов в 2016 году, когда такое исследование было проведено впервые.
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экология, туризм, booking.com, туристы, новости - туризм

Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на экологию путешествий

03:52 07.06.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 29 тысяч человек из 30 стран, пандемия стала переломным моментом, подтолкнувшим путешественников к осознанному туризму, сообщает Booking.com.
Более 72 процентов опрошенных из России уверены, что нужно действовать прямо сейчас, чтобы сохранить планету для будущих поколений.
Более половины респондентов из России (57 процентов) утверждают, что из-за пандемии они хотят путешествовать более осознанно в будущем, а 56 процентов признались, что коронавирус подтолкнул их к позитивным изменениям и в повседневной жизни. Среди новых приоритетов — сортировка мусора (28 процентов) и сокращение пищевых отходов (31 процент).
Более того, туристы из России рассказали, что в течение последних 12 месяцев, находясь в отпуске, они выключали кондиционер или отопление, покидая жилье (50 процентов), брали с собой многоразовые бутылки для воды (39 процентов), и предпочитали варианты досуга, которые помогут поддержать местные сообщества (30 процентов).
Также 57 процентов опрошенных россиян признались, что будут избегать популярных направлений и достопримечательностей. Это уменьшит загруженность отдельных мест и поможет менее посещаемым регионам получать положительный эффект от туризма.
Еще 75 процентов респондентов рассказали, что планируют по возможности пользоваться более экологичными видами транспорта. Например, велосипедом или общественным, вместо такси и автомобилей в аренду, а также гулять пешком.
Почти столько же россиян (74 процента) рассказали, что хотят останавливаться в экологичных объектах размещения в этом году. Это существенный рост по сравнению с 62 процентов в 2016 году, когда такое исследование было проведено впервые.
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