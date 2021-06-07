https://ria.ru/20210607/google-1735965667.html

Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро - РИА Новости, 07.06.2021

Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:42

2021-06-07T11:42

2021-06-07T13:11

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы."Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", - говорится в сообщении.С жалобой на американскую компанию обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. Уточняется, что решение было принято регулятором в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей веб-сайтов и мобильных приложений в ущерб конкурентам. По заявлению регулятора, Google предоставлял преференции своим собственным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DoubleClick for Publishers (DFP), так и платформы SSP AdX.Как отмечается в коммюнике антимонопольного ведомства, компания Google не оспаривала изложенные регулятором факты и пожелала заключить мировое соглашение с антимонопольной службой. Ее просьба была удовлетворена. Google также предложил обязательства, которые были приняты службой. Они касались изменения принципа работы DFP и AdX.

https://ria.ru/20210530/google-1734792817.html

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в мире, экономика, google, франция