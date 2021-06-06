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Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для сохранения сбережений
Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для сохранения сбережений - РИА Новости, 06.06.2021
Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для сохранения сбережений
На фоне ослабления доллара многие задумываются о переводе сбережений в другие валюты — ведь традиционно россияне хранят их именно в американской валюте, чтобы... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:17
2021-06-06T02:17
2021-06-06T11:16
андрей маслов
великобритания
доллар
экономика
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На фоне ослабления доллара многие задумываются о переводе сбережений в другие валюты — ведь традиционно россияне хранят их именно в американской валюте, чтобы застраховаться от непредсказуемости курса рубля. Важно учесть ряд требований к альтернативе доллара, рассказал агентству Прайм аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.По его словам, следует выбрать валюту развитой не ресурсозависимой страны, которая придерживается международных требований и стандартов для исключения "пугающих" факторов волатильности вроде цен на сырье и геополитики. Эта валюта должна укрепляться по отношению к рублю и быть стабильной.Для сбережений, по мнению Маслова, подходят три валюты, которые можно найти в любом банковском приложении или обменнике. Прежде всего это евро — за счет сильной экономики региона он растет. Во-вторых, британский фунт стерлингов, который чувствует себя уверенно, невзирая на размолвки Лондона и Брюсселя. Великобритания восстанавливается после пандемии быстрее большинства стран. И наконец, это швейцарский франк как валюта нейтральной и стабильной страны.Можно рассмотреть и валюты развивающихся стран, которые также укрепляются к рублю, но здесь нельзя сбрасывать со счетов политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам, заключил Маслов.
https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html
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андрей маслов, великобритания, доллар, экономика