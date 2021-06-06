Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией
© РИА Новости / Илиана Суарез / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в кризисе с нелегальной миграцией.
Трамп проводил более жесткую миграционную политику, чем его преемник на посту президента.
"Ничто не служит более убедительной демонстрацией провалившейся повестки Байдена, чем то, что происходит на южной границе Америки ... Мы отстаиваем границы других стран, но не отстаиваем собственную границу", - заявил Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.
По словам Трампа, в конце его пребывания у власти границы страны были "самыми безопасными в истории США". "У нас были самые безопасные границы в американской истории", - заявил экс-лидер США.
По мнению экс-президента, администрация Байдена превратила США в прибежище для иностранцев-преступников и фактически упразднила таможенно-пограничную полицию (ICE).
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Миграционная политика Трампа также неоднократно подвергалась критике со стороны его оппонентов и правозащитников. В частности, критику вызывало инициированное Трампом строительство стены вдоль границы между США и Мексикой. С приходом к власти администрации Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось, многие СМИ говорят о кризисе на границе.