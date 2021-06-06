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В красноярской многоэтажке локализовали тление утеплителя
В красноярской многоэтажке локализовали тление утеплителя - РИА Новости, 06.06.2021
В красноярской многоэтажке локализовали тление утеплителя
Тление утеплителя на пожаре в красноярской многоэтажке локализовано на 150 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:13
2021-06-06T14:13
2021-06-06T14:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Тление утеплителя на пожаре в красноярской многоэтажке локализовано на 150 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.Ранее сообщалось, что в 24-этажном доме на улице Вавилова в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона. По информации ведомства, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе три ребенка."Локализация в 17.48 на площади 150 квадратных метров разными очагами", - говорится в сообщении.На тушении работает 37 человек и 13 единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия