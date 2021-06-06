Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735857739.html
В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021
В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9163, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:31
2021-06-06T12:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bbee697e39f3fdfbf666b38fb4ccbbf1.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9163, сообщил оперативный штаб.Накануне было 9145 новых инфицированных. Темп прироста составил 0,18%.Умерли 351 человек, после выздоровления из медучреждений выписали 7369 пациентов.Больше всего заразившихся в Москве (2936, 2897 днем ранее), Санкт-Петербурге (861) и Подмосковье (773). Меньше всего — в Туве (шесть), Ненецком АО и Еврейской автономной области (по два). Нет прироста новых случаев на Чукотке.Общее число перенесших вирус в стране выросло до 5 126 437. За весь период пандемии в России зафиксировали 123 787 летальных исходов, выздоровели более 4,7 миллиона человек.По данным ВОЗ, Всего в мире COVID-19 перенесли 172,2 миллиона человек, более 3,7 миллиона скончались. Наиболее подверженные распространению инфекции страны — США (около 33 миллионов случаев), Индия (28,7 миллиона), Бразилия (16,8 миллиона), Франция (5,6 миллиона) и Турция (5,3 миллиона).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_817b3754f93af6270d1e1006344cf4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом

11:31 06.06.2021 (обновлено: 12:58 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9163, сообщил оперативный штаб.
Накануне было 9145 новых инфицированных. Темп прироста составил 0,18%.
Умерли 351 человек, после выздоровления из медучреждений выписали 7369 пациентов.
Больше всего заразившихся в Москве (2936, 2897 днем ранее), Санкт-Петербурге (861) и Подмосковье (773). Меньше всего — в Туве (шесть), Ненецком АО и Еврейской автономной области (по два). Нет прироста новых случаев на Чукотке.
Общее число перенесших вирус в стране выросло до 5 126 437. За весь период пандемии в России зафиксировали 123 787 летальных исходов, выздоровели более 4,7 миллиона человек.
По данным ВОЗ, Всего в мире COVID-19 перенесли 172,2 миллиона человек, более 3,7 миллиона скончались. Наиболее подверженные распространению инфекции страны — США (около 33 миллионов случаев), Индия (28,7 миллиона), Бразилия (16,8 миллиона), Франция (5,6 миллиона) и Турция (5,3 миллиона).
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20США обсуждают с ФРГ "возмещение" Киеву за утрату платежей по транзиту газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния