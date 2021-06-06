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В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021

В России выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9163, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:31

2021-06-06T11:31

2021-06-06T12:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9163, сообщил оперативный штаб.Накануне было 9145 новых инфицированных. Темп прироста составил 0,18%.Умерли 351 человек, после выздоровления из медучреждений выписали 7369 пациентов.Больше всего заразившихся в Москве (2936, 2897 днем ранее), Санкт-Петербурге (861) и Подмосковье (773). Меньше всего — в Туве (шесть), Ненецком АО и Еврейской автономной области (по два). Нет прироста новых случаев на Чукотке.Общее число перенесших вирус в стране выросло до 5 126 437. За весь период пандемии в России зафиксировали 123 787 летальных исходов, выздоровели более 4,7 миллиона человек.По данным ВОЗ, Всего в мире COVID-19 перенесли 172,2 миллиона человек, более 3,7 миллиона скончались. Наиболее подверженные распространению инфекции страны — США (около 33 миллионов случаев), Индия (28,7 миллиона), Бразилия (16,8 миллиона), Франция (5,6 миллиона) и Турция (5,3 миллиона).

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество