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Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы - РИА Новости, 06.06.2021
Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:07
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БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии."По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная."Подразделения ПС ГКНБ КР (Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики, - ред.), дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии. В установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/kirgiziya-1735652313.html
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таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

13:07 06.06.2021 (обновлено: 13:10 06.06.2021)
 
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКыргызские военнослужащие в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Sputnik / Кайрат Жапаров
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БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.
"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная.
"Подразделения ПС ГКНБ КР (Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики, - ред.), дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:44Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал обострение на границе Киргизии и Таджикистана
По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии. В установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.
Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.
 
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