https://ria.ru/20210606/kirgiziya-1735866205.html

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы - РИА Новости, 06.06.2021

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:07

2021-06-06T13:07

2021-06-06T13:10

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БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии."По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная."Подразделения ПС ГКНБ КР (Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики, - ред.), дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии. В установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/kirgiziya-1735652313.html

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