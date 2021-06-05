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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735760664.html
Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе
Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе - РИА Новости, 05.06.2021
Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе
Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:37
2021-06-05T10:57
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
европа
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Европе связано с тем, чтобы конкуренты успели заключить долгосрочные контракты.По его словам, такие ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы."Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает", - добавил Путин.Он заявил, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин."Когда европейское агентство (Европейского агентства по лекарственным средствам, ЕМА – ред.) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал", - пояснил президент РФ.Он сообщил, что российская вакцина – уже в 66 странах. "Этого рынка нам достаточно", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, политика

Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе

10:37 05.06.2021 (обновлено: 10:57 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Европе связано с тем, чтобы конкуренты успели заключить долгосрочные контракты.

"Что касается вакцины и использования ее в качестве какого-то геополитического оружия: во-первых, я не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию. Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку. По-другому и сказать не могу", - сказал Путин на встрече с информагенствами в рамках ПМЭФ, видео которой размещено на сайте Кремля.

По его словам, такие ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы.
"Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 09:51Петербургский международный экономический форум
Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин
Он заявил, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин.
"Когда европейское агентство (Европейского агентства по лекарственным средствам, ЕМА – ред.) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал", - пояснил президент РФ.
Он сообщил, что российская вакцина – уже в 66 странах. "Этого рынка нам достаточно", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЕвропаПолитика
 
 
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