https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735760664.html

Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе

Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе - РИА Новости, 05.06.2021

Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:37

2021-06-05T10:37

2021-06-05T10:57

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

европа

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Европе связано с тем, чтобы конкуренты успели заключить долгосрочные контракты.По его словам, такие ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы."Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает", - добавил Путин.Он заявил, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин."Когда европейское агентство (Европейского агентства по лекарственным средствам, ЕМА – ред.) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал", - пояснил президент РФ.Он сообщил, что российская вакцина – уже в 66 странах. "Этого рынка нам достаточно", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/putin-1735756394.html

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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, политика