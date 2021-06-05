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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735776122.html
Сечин назвал условия целесообразности водородной энергетики
Сечин назвал условия целесообразности водородной энергетики - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин назвал условия целесообразности водородной энергетики
Водородная энергетика может стать экономически целесообразной только при обеспечении ее соответствующими объемами дешевой "зеленой" генерации, пока же... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:39
2021-06-05T12:39
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Водородная энергетика может стать экономически целесообразной только при обеспечении ее соответствующими объемами дешевой "зеленой" генерации, пока же увеличение доли возобновляемых источников энергии на практике приводит к повышению тарифов для потребителей и дефициту бюджета из-за налоговых льгот, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ."Еще одним альтернативным источником энергии является водород. Однако для обеспечения 15-20% общего спроса на энергию за счет водорода, по оценке специализированной организации Energy Transitions Commission, до 2050 года потребуется почти 15 триллионов долларов, что в ежегодном выражении сопоставимо с расходами всего нефтегазового сектора. При этом водородная энергетика может стать экономически целесообразной только в случае ее обеспечения соответствующими объемами "зеленой" генерации, и 85% от этой впечатляющей суммы необходимо будет направить именно на нее", - сказал Сечин."Кроме того, вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета", - продолжил глава "Роснефти"."Так, Карлос Таварес, глава автоконцерна Stellantis, недавно отмечал, что переход на электромобили может стать проблемой для европейского среднего класса, поскольку их стоимость до второй половины 2020-х будет значительно – практически вдвое – выше, чем у обычных автомобилей", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика

Сечин назвал условия целесообразности водородной энергетики

12:39 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Водородная энергетика может стать экономически целесообразной только при обеспечении ее соответствующими объемами дешевой "зеленой" генерации, пока же увеличение доли возобновляемых источников энергии на практике приводит к повышению тарифов для потребителей и дефициту бюджета из-за налоговых льгот, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ.
"Еще одним альтернативным источником энергии является водород. Однако для обеспечения 15-20% общего спроса на энергию за счет водорода, по оценке специализированной организации Energy Transitions Commission, до 2050 года потребуется почти 15 триллионов долларов, что в ежегодном выражении сопоставимо с расходами всего нефтегазового сектора. При этом водородная энергетика может стать экономически целесообразной только в случае ее обеспечения соответствующими объемами "зеленой" генерации, и 85% от этой впечатляющей суммы необходимо будет направить именно на нее", - сказал Сечин.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Кроме того, вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета", - продолжил глава "Роснефти".
"В результате, низкая экономическая эффективность низкоуглеродных решений ложится дополнительным бременем на потребителя. Уже сейчас автопроизводители признают, что электромобили в среднесрочной перспективе будут значительно дороже для потребителей, чем традиционные автомобили", - рассказал он.
"Так, Карлос Таварес, глава автоконцерна Stellantis, недавно отмечал, что переход на электромобили может стать проблемой для европейского среднего класса, поскольку их стоимость до второй половины 2020-х будет значительно – практически вдвое – выше, чем у обычных автомобилей", - заключил Сечин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
 
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