Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735818625.html
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада - РИА Новости, 05.06.2021
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:27
2021-06-05T20:16
роман головченко
минск
белоруссия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2bf676a94fe2137d6e33d9e4c9070e93.jpg
МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП."Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, - это было посчитано на основе всех кейсов (случаев введения санкций в мире – ред.), составляют порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций - 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% ВВП", - сказал Головченко в субботу в интервью телеканалу "Беларусь 1". При этом глава правительства ссылался на исследования американских ученых о санкциях."Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников. Но мы не будем молчать, мы не будем сидеть и ждать, пока нам причинят этот кумулятивный ущерб", - заявил Головченко.Он отметил, что, например, если будет тотальное закрытие воздушного пространства для белорусской стороны, будет определенный ущерб Белоруссии, но "мы знаем абсолютно точно, он будет компенсирован".
https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735818799.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/belavia-1735809770.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_b0c92b43f38be406ddef1d0f9c9a671c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, минск, белоруссия, в мире, экономика

В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада

19:27 05.06.2021 (обновлено: 20:16 05.06.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, - это было посчитано на основе всех кейсов (случаев введения санкций в мире – ред.), составляют порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций - 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% ВВП", - сказал Головченко в субботу в интервью телеканалу "Беларусь 1". При этом глава правительства ссылался на исследования американских ученых о санкциях.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:28
Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров
"Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников. Но мы не будем молчать, мы не будем сидеть и ждать, пока нам причинят этот кумулятивный ущерб", - заявил Головченко.
Он отметил, что, например, если будет тотальное закрытие воздушного пространства для белорусской стороны, будет определенный ущерб Белоруссии, но "мы знаем абсолютно точно, он будет компенсирован".

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 17:40В мире
В Белоруссии назвали санкции ЕС против "Белавиа" "рейдерским захватом"
 
Роман ГоловченкоМинскБелоруссияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния