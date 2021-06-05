https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735818625.html
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада - РИА Новости, 05.06.2021
В Минске оценили возможный ущерб от санкций Запада
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:27
2021-06-05T19:27
2021-06-05T20:16
роман головченко
минск
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП."Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, - это было посчитано на основе всех кейсов (случаев введения санкций в мире – ред.), составляют порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций - 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% ВВП", - сказал Головченко в субботу в интервью телеканалу "Беларусь 1". При этом глава правительства ссылался на исследования американских ученых о санкциях."Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников. Но мы не будем молчать, мы не будем сидеть и ждать, пока нам причинят этот кумулятивный ущерб", - заявил Головченко.Он отметил, что, например, если будет тотальное закрытие воздушного пространства для белорусской стороны, будет определенный ущерб Белоруссии, но "мы знаем абсолютно точно, он будет компенсирован".
https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735818799.html
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роман головченко, минск, белоруссия, в мире, экономика